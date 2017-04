Profiel PAI Partners: Grote Franse investeringsmaatschappij

PAI Partners is een grote Franse investeerder.

De investeerder heeft kantoren in grote Europese steden en in de VS. De vestigingen zijn te vinden in Parijs, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, München, New York en Stockholm.

De investeringsmaatschappij is in 1872 opgericht.

Die begon als investeringstak van zakenbank Paribas. Nadat Paribas was gefuseerd met BNP tot BNP Paribas, splitste PAI zich in 2001 af via een management buyout.

In Nederland zit PAI in uitbater van vakantieparken Roompot.

Eerder was PAI enkele jaren eigenaar van lingerieverkoper Hunkemöller en dierenvoedingbedrijf Provimi. Ook had PAI lange tijd het Britse United Biscuits in handen, dat op zijn beurt weer eigenaar is van koekfabrikant Verkade.

De waarde van de bezittingen van PAI bedraagt 7,1 miljard euro.

De gezamenlijke jaaromzet van alle investeringen is ongeveer 14 miljard euro. Het team van PAI bestaat uit zestig mensen. De bedrijven waarin het bedrijf investeert, hebben samen ongeveer 75.000 werknemers.