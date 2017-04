Chronologie: Wat is er gaande bij AkzoNobel?

Op woensdagavond 8 maart lekte uit dat PPG Industries interesse had getoond in een overname van AkzoNobel. Het Nederlandse bedrijf wees het "ongevraagde" overnamebod echter vrijwel direct af.

PPG bood 54 euro in contanten en 0,3 aandelen PPG voor elk aandeel AkzoNobel. Met de koers van het aandeel PPG op dat moment kwam het bod uit op een waarde van 83 euro per aandeel.

Topman Ton Büchner verklaarde niets in het voorstel te zien. Hij wees daarbij op de grote onzekerheid die zou ontstaan voor het personeel, de grote kans op verzet van toezichthouders en onzekerheid over de financiële voordelen.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken verklaarde in een reactie dat een overname niet in het Nederlandse belang is.

AkzoNobel kondigt naar aanleiding van het bod aan te bekijken of het zijn onderdeel Specialty Chemicals kan afsplitsen. Die tak maakt chemicaliën die verwerkt worden in onder meer ijs, asfalt en zeep. Verzelfstandiging moet de divisies in staat stellen hun positie verder te versterken.

AkzoNobel zou zo'n 10 miljard euro kunnen krijgen voor de chemiedivisie, meldt persbureau Bloomberg op gezag van ingewijden.

Hoger bod

Op 10 maart meldt Het Financieele Dagblad dat PPG werkt aan een hoger bod. Het Amerikaanse bedrijf verklaart ondanks de afwijzing nog steeds te geloven in een combinatie met het Nederlandse bedrijf.

AkzoNobel roept op 11 maart de hulp in van politici, vakbonden en aandeelhouders om een overname door PPG te voorkomen.

PPG en AkzoNobel missen de financiële bewegingsruimte om een eventuele fusie tot een goed einde te brengen, schrijft kredietbeoordelaar Fitch in een notitie.

Ook de provincies zijn bezorgd. Deze overname kan grote gevolgen hebben voor met name de werkgelegenheid, waarschuwen zij op 20 maart in een gezamenlijk verklaring.

Op 22 maart volgt dan een verhoogd bod van PPG, dat AkzoNobel opnieuw afwijst. Het bod is volgens het bedrijf nog altijd te laag. Per aandeel is PPG nu bereid 90 euro op tafel te leggen, waarvan 57,50 euro in contanten. AkzoNobel wordt in dat geval gewaardeerd op ongeveer 24,5 miljard euro.

Aandeelhouders

Terwijl demissionair minister Kamp zijn waardering uitspreekt voor de "krachtige opstelling" van AkzoNobel, roepen sommige aandeelhouders het bedrijf op om toch aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

Een daarvan is Elliott Advisors, maar ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt het tijd voor een gesprek met PPG.

Büchner wil niet vooruitlopen op eventuele vervolgstappen, maar bij een vijandig bod kan de Stichting AkzoNobel een beschermingswal opwerpen.

PPG Industries is er ondertussen van overtuigd dat het aangepaste bod een "zeer aantrekkelijke" kans is voor zowel AkzoNobel als PPG.

Het Amerikaanse bedrijf zegt daarbij ook substantiële toezeggingen te doen op het gebied van de werknemers in Nederland, onderzoek en ontwikkeling en duurzaamheid.

AkzoNobel kan echter beter zelf zijn chemietak afsplitsen, dan dat PPG Industries ermee aan de haal gaat, stelt voorzitter Steven Leijenaar van de centrale ondernemingsraad (or) op 22 maart.

Geschokt

Bestuursvoorzitter Michael McGarry en financieel directeur Vincent Morales van PPG komen op 23 maart naar Amsterdam om met verschillende partijen te overleggen. Topman Michael McGarry zegt ''geschokt'' te zijn dat AkzoNobel het verbeterde bod zo snel heeft afgewezen.

McGarry lijkt aan een charmeoffensief te zijn begonnen via de media, maar zowel de overheden als Büchner wensen niet met hem over de kwestie te spreken.

Op 28 maart kondigt AkzoNobel aan dat het op 19 april zijn plannen presenteert voor de afsplitsing van chemietak Specialty Chemicals.

Op 5 april bereikt het Nederlandse bedrijf overeenstemming met de vakbonden over de verlenging van het sociaal plan tot eind 2019. Op diezelfde dag meldt PPG dat het blijft geloven in een fusie. De Amerikanen bevestigen dat ze voornemens zijn een openbaar bod uit te brengen.

Als PPG AkzoNobel overneemt, wil het bedrijf bovendien een tweede beursnotering in Amsterdam.

Druk

Een groep aandeelhouders van AkzoNobel, onder aanvoering van Elliott Advisors, voert op 12 april de druk op door te verklaren dat zij af willen van rvc-voorzitter Antony Burgmans.

Zij hebben het bedrijf opgeroepen daarvoor een buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen. AkzoNobel laat weten binnen twee weken te antwoorden, maar zegt alvast volledig achter Burgmans te blijven staan.

Elliott Advisors is kritisch over de resolute afwijzing van het overnamebod. In een brief zegt de investeerder te spreken namens aandeelhouders met een gezamenlijk belang van meer dan 10 procent. Dat zou voldoende zijn om een extra aandeelhoudersvergadering te kunnen afdwingen. Als die er niet komt, volgen juridische stappen.

Koersgevoelige informatie

AkzoNobel heeft naar eigen zeggen vernomen dat Elliott mogelijk koersgevoelige informatie over de vergadering heeft besproken met PPG. Daarvan heeft het bedrijf melding gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In een reactie laat Elliott weten tot de twintig grootste aandeelhouders van AkzoNobel te behoren, en in die hoedanigheid met PPG gesproken heeft. Het bedrijf zegt zich bewust te zijn van de verplichtingen met betrekking tot koersgevoelige informatie.

PPG zegt geenszins afspraken te hebben gemaakt met Elliott Advisors. Het bedrijf benadrukte in de verklaring aan Bloomberg geen rol te hebben gehad in het aandringen op een aandeelhoudersvergadering.