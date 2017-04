Profiel Refresco: Grootste Europese producent frisdrank en sappen

Refresco Group is de grootste producent van frisdranken en vruchtensappen in Europa.

Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Rotterdam. Refresco wordt geleid door Hans Roelofs. Bij het concern zijn meer dan 5.500 mensen in dienst. Van deze groep zijn 650 medewerkers aan het werk in de Benelux.

Refresco begon in 1999 als Menken Beverages.

Dit bedrijf kwam op zijn beurt voort uit het familiebedrijf Menken, dat later Menken van Grieken heette.

Het bedrijf ging een jaar later door als Refresco en groeide hard door overnames.

De onderneming nam onder meer het Duitse Gerber over. Refresco heette van 2001 tot 2016 Refresco Gerber.

Refresco produceerde in 2016 zo'n 6,5 miljard liter sap en frisdrank.

In de vier productielocaties in de Benelux wordt jaarlijks meer dan een miljard liter aan dranken in blikjes, PET-flessen en andere verpakkingen gepompt. In Nederland is het bedrijf bekend van het merk Wicky.

De omzet kwam in 2016 uit op zo'n 2,1 miljard euro en de nettowinst op 82 miljoen euro.

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf heeft ambities ook buiten Europa te groeien. Om die reden staat de onderneming open voor het doen van verdere overnames.