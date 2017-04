Achtergrond: 'John de Mol werkt aan Berlusconi-achtig media-imperium'

"John de Mol werkt aan een Berlusconi-achtig media-imperium", zegt Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Daarmee bouwt Talpa net zoals het Italiaanse concern aan een bedrijf dat nieuws via print, online, tv en radio onafhankelijk van elkaar naar de consument brengt.

De Mol noemt het in een verklaring zelf "een krachtig Nederlands multimediabedrijf dat flexibel inspeelt op het veranderende medialandschap."

Korte termijn

Deuze begrijpt de keuze voor de korte termijn, want richting alle grote adverteerders kun je zeggen dat je merk overal en op ieder platform door consumenten is te zien.

Voor de lange termijn is het een heel ander verhaal. Er is volgens Deuze namelijk geen enkel succesvol voorbeeld te noemen van een groot, gefuseerd mediabedrijf.

"Zonder uitzondering zijn alle pogingen mislukt en krijgen investeerders minder dan dat ze erin hebben gestopt. Dat komt door zelfoverschatting van individuele personen en heeft niets met rationele analyses te maken", zegt Deuze. Overigens vindt de hoogleraar het wel positief dat De Mol zoveel ambitie toont.

Multimediabedrijf

Aan zijn multimediabedrijf werkt De Mol al jaren. Hij bezit reeds radiostations Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

Het is volgens docent mediacultuur aan de Universiteit van Amsterdam Maarten Reesink "zonder enige twijfel" het uiteindelijke doel van De Mol om op zoveel mogelijk platforms aanwezig te zijn die naar elkaar verwijzen en elkaar versterken.

Daarbij wil De Mol bij SBS zijn handen vrij hebben zodat niemand zich kan bemoeien met zijn plannen, zegt Reesink.

Eigen zender

Het is geen geheim dat De Mol op zoek is naar een eigen televisiezender waarop hij zijn eigen formats kan uitzenden. In 2005 probeerde hij het met Talpa, maar de zender werd na twee jaar bij gebrek aan succes verkocht aan RTL.

Ook SBS kwam niet van de grond sinds De Mol de zender met Sanoma in 2011 kocht. Bovendien liep de samenwerking met de Finse uitgever, dat voor twee derde eigenaar van de zender was, stroef. Eind 2013 wilde De Mol Sanoma al uitkopen omdat er een onwerkbare situatie zou zijn ontstaan.

Televisie is nog steeds een etalage waarmee je in een korte tijd veel mensen kunt bereiken. Reesink: "Op internet is dat moeilijker, het is veel meer gefragmenteerd. Bovendien lijkt tv steeds meer op internet. Kijk bijvoorbeeld naar De Wereld Draait Door, dat wordt online in blokjes aangeboden."

Synergie?

Het voorbeeld van synergie tussen verschillende platforms is volgens de UvA-docent het mediamerk Linda. Op papier, tv en online wordt naar elkaar verwezen waarbij één personage centraal staat. "Dat is de toekomst", aldus Reesink.

Deuze denkt daar heel anders over. "Linda is een klein bedrijf, daar kan dat. Grote bedrijven die ontstaan door fusies zijn niet te managen. Dat is buitengewoon ingewikkeld."

Voor de De Mol mag print dan ook niet ontbreken in zijn visie om 24/7 content aan te bieden via verschillende platformen. Hij trekt vooralsnog in de overnamestrijd rond TMG aan het kortste eind.

Het Belgische Mediahuis lijkt de nieuwe eigenaar te worden van onder andere De Telegraaf, ondanks een lager bod dan Talpa. De Mol geeft zich nog niet gewonnen en breidt de laatste weken zijn belang in TMG uit naar bijna 30 procent.