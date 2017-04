Profiel Sanoma: Mediabedrijf met titels als Donald Duck en Libelle

Het hoofdkantoor van Sanoma staat in Helsinki.

Het hoofdkantoor van mediabedrijf Sanoma staat in het Finse Helsinki. Susan Duinhoven leidt het concern. Het bedrijf telt ruim vijfduizend werknemers.

Sanoma heeft diverse tijdschriften en andere media- en educatiemerken in meerdere Europese landen. In Nederland behoren onder meer AutoWeek, Donald Duck, Flow, Kieskeurig, Libelle, LINDA., Margriet, NU.nl, SchoolBANK, Startpagina, Tina, Viva en vtwonen tot het portfolio van Sanoma.

De historie van het mediaconcern gaat terug tot 1889, toen in Finland de krant Päivälehti (het huidige Helsingin Sanomat) werd opgericht.

Sanoma nam in 2001 de Nederlandse tijdschriftendivisie van VNU over. Met de overname van SBS in 2011 werd het bedrijf hier ook televisiegebied actief. In Nederland zijn de laatste jaren weer veel tijdschriften verkocht, waaronder Playboy, Nieuwe Revu en Panorama. Nu zet Sanoma hier vooral sterk in op onlinevideo.

In 2016 bedroeg de nettowinst van Sanoma116 miljoen euro, tegenover een verlies van bijna 158 miljoen euro in 2015. De omzet kwam door afstoting van activiteiten wel 4,5 procent lager uit, op ruim 1,6 miljard euro. Sanoma heeft een beursnotering in Helsinki.