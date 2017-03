Wat willen John de Mol en Mediahuis met TMG?

Een biedingsstrijd is losgebarsten om de Telegraaf Media Groep (TMG) tussen Mediahuis en John de Mol. Een eerste bod van 5,25 euro per aandeel van het Belgische Mediahuis werd overtroffen door John de Mol met een bod van 5,90 euro. Mediahuis zag zich genoodzaakt het eigen bod bij te stellen waarna John de Mol opnieuw hoger inzette met een overnameprijs van 6,35 euro per aandeel.

Volgens beursanalist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam heeft TMG een moeilijk businessmodel. Er was een forse daling in de advertentie-inkomsten die heeft gezorgd voor een dramatische winstgevendheid en die advertentie-inkomsten zullen niet meer naar hetzelfde niveau gaan.

In 2006 draaide TMG nog een omzet van 784 miljoen euro. In 2015 is dat gedaald naar 481 miljoen euro, een afname van 38 procent. Het aantal werknemers halveerde van bijna 3.700 mensen naar 2.000 werknemers. Komende woensdag presenteert het concern de resultaten over 2016.

Reorganisatie

"Maar het ergste lijkt wel achter de rug”, zegt van Zeijl. “Er is een enorme reorganisatie geweest, maar die reorganisatie is nu achter de rug en het gaat wat beter met de economie."

"Dat is één ding. Een tweede is dat De Telegraaf best wel ver is in hun online strategie en we hebben natuurlijk Keesing (de uitgever van puzzelboeken, red.), dat nog steeds wel een mooie 'cash cow' is. En John de Mol heeft al aangegeven met Keesing veel meer te willen doen in online media."

Met dit moeilijke businessmodel wordt TMG vooral aantrekkelijk door de combinatie met bijvoorbeeld tv-zenders. John de Mol liet zelf eerder weten het grootste onafhankelijke Nederlandse multimediabedrijf op te willen bouwen. Hij wil met TMG gaan inzetten op meerdere mediaplatformen.

Talpa is bijvoorbeeld voor een derde eigenaar van SBS Nederland, waar naast SBS ook Net5 en Veronica onder vallen. Ook heeft Talpa een reeks radiozenders zoals 538 en Radio Veronica.

Visionair

"John de Mol heeft in het verleden ook laten zien dat hij toch wel een visionair is”, zegt Van Zeijl. “Ik denk dat hij samen met TMG dat verder wil ontwikkelen. Dat je op alle mediakanalen tegelijk één format zoals een Voice of Holland probeert te maken."

Mediahuis is het vooral om de combinatie van de kranten doen. Mediahuis is in België eigenaar van onder andere Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en De Standaard. In Nederland geeft het concern het Limburgs Dagblad en De Limburger uit en is het eigenaar van de dagbladen van NRC Media.

Juist die concentratie van dagbladen maakt TMG aantrekkelijk voor Mediahuis. "De Belgen hebben ook bewezen toch wel in staat te zijn goed een krant te runnen. En dat is uiteindelijk wel belangrijk. In het verleden is wel eens gezegd: 'content is king'. Nou blijft dat natuurlijk wel belangrijk, maar uiteindelijk is het de vraag wat de klant ervoor over heeft."

Achterstand

Ondanks de hogere geboden prijs lijkt John de Mol op achterstand te staan. Mediahuis en VP Exploitatie hebben al 40 procent van de aandelen. Verder hebben twee grootaandeelhouders, samen goed voor 16 procent van de aandelen, hun belang toegezegd. TMG praat nu exclusief met het consortium.

John de Mol heeft zelf voor 20 procent van alle aandelen ingekocht, maar hij heeft een kleine kans nog te winnen, schreef analist Ruben Devos van KBC Securities. Hij adviseert aandeelhouders het bod van Mediahuis en VP Exploitatie te accepteren.