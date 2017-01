Profiel Charles Vögele: Modeketen voor 'mensen die midden in het leven staan'

Het bedrijf is in 1955 in Zürich opgericht.

Autocoureur Charles Vögele en zijn vrouw Agnes Vögele begonnen met een winkel voor rollerskaters. De keten waaierde sindsdien uit over Europa en is sinds 2000 te vinden in Nederland. Het hoofdkantoor staat in het Zwitserse Pfäffikon.

Het bedrijf heeft 95 winkels in Nederland.

In totaal telt de keten volgens de eigen website 760 verkoopvestigingen in Zwitserland, Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Slovenië en Hongarije.

De keten trok zich echter eind vorig jaar terug uit België en vond onlangs voor de meeste Duitse vestigingen een koper. Er werken ruim zevenhonderd medewerkers in Nederland. Eind juni 2016 telde het gehele concern 6.329 medewerkers.

Charles Vögele werd eind november overgenomen door het Italiaanse consortium Sempione Retail.

De nieuwe eigenaren willen zich concentreren op de belangrijkste markten: Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. De winkels in die landen gaan door onder de vlag van de Italiaanse formule OVS.