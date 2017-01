Free Record Shop bracht muziek in de straten

De grote man achter de eens zo roemruchte platenketen overleed vrijdag na een ziekbed in zijn woonplaats Londen.

Breukhoven opende in 1971 zijn eerste grammofoonplatenwinkel in Schiedam. De naam Free Record Shop werd ingegeven door het feit dat Breukhoven zijn winkel niet liet aansluiten bij de toenmalige brancheorganisatie van handelaren in grammofoonplaten. Door in te springen op de opkomende vraag naar muziek slaagde Free Record Shop erin uit te groeien naar een concern met honderden zaken.

"Het unieke aan de winkels was dat mensen er eindeloos konden uitzoeken en luisteren", zegt retaildeskundige Paul Moers. "Daarmee was Breukhoven een fenomeen in de muziekindustrie."

Faillisement

Toch moest Breukhoven met lede ogen toezien dat het succesverhaal van de winkels eindig was. Uiteindelijk verdween Free Record Shop in 2014 definitief uit het Nederlandse straatbeeld. De oprichter was een jaar eerder de zeggenschap over zijn geesteskind al kwijtgeraakt na een eerste faillissement. Breukhoven bleef wel als minderheidsaandeelhouder betrokken bij de keten.

Een paar jaar voor 'zijn' Free Record Shop in 2014 definitief ter ziele ging, schetste Breukhoven al een somber beeld over platenzaken in het algemeen. "Ik verwacht dat de cd over een aantal jaren hooguit net zo veel verkocht wordt als de lp nu", zo liet hij optekenen. "Jongeren downloaden hun muziek liever, of ze streamen nummers via diensten als Spotify. De gouden tijden zijn wel geweest."

Volgens Moers had Breukhoven geen antwoord op die "disruptieve" veranderingen. "Zijn winkels werden overbodig. Dat heeft hij zelf ook zeker wel zien aankomen, maar hij kon er uiteindelijk niet mee omgaan. Dat neemt overigens niet weg dat hij het meer dan goed heeft gedaan."