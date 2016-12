Staal, chips en olie uitblinkers op Damrak in 2016

Staalproducent ArcelorMittal was de absolute uitblinker in de AEX, met een jaarwinst die in de dagen na Kerstmis opliep tot 140 procent. Daarmee is sprake van een opmerkelijke comeback, nadat Arcelor in 2015 juist bij de grootste verliezers onder de hoofdfondsen van het Damrak behoorde. Met ruim 7 euro is de prijs van een aandeel in het staalbedrijf weer terug op het niveau van twee jaar geleden.

Na het internationaal actieve telecombedrijf Altice (plus 42 procent), completeren maritiem dienstverlener SBM Offshore, chipmachinefabrikant ASML en oliereus Shell de top 5 van sterkste stijgers in de AEX. SBM en Shell werden vooruitgeholpen door het herstel van de olieprijs, die verdubbelde ten opzichte van het dieptepunt dat in januari werd bereikt.

ASML profiteerde van de vooruitgang die het maakt bij de ontwikkeling van machines op basis van de geavanceerde euv-technologie, die chipfabrikanten in staat moet stellen tegen lagere kosten nog kleinere en krachtigere chips te maken. Daarnaast zijn de omstandigheden in de chipsector gunstig, wat ook duidelijk zichtbaar was in de koerswinsten van kleinere toeleveranciers aan de sector.

ASMI

Zo waren BE Semiconductor Industries (Besi) en ASM International dit jaar uitblinkers in de MidKap. Een aandeel Besi werd 75 procent meer waard, terwijl ASMI bijna een vijfde won. Roestvrijstaalmaker Aperam wrong zich tussen de chipbedrijven in de top 3 van de MidKap. Het voormalige dochterbedrijf van Arcelor werd in 2016 een derde meer waard.

KPN was met een min van 20 procent de grote verliezer van de AEX dit jaar. In de hoofdindex rendeerden verder beleggingen in Boskalis, Randstad en Heineken het slechtst, met minnen van 10 à 12 procent. Randstad, KPN en Heineken waren in 2015 nog de uitblinkers in de AEX.

De MidKap telde meer stevige verliezers, waarbij kunstmestfabrikant OCI, ingenieursbedrijf Arcadis en financieel dienstverlener Flow Traders de kroon spanden met minnen van bijna 30 procent. Navigatiebedrijf TomTom zag zijn beurswaarde dit jaar met een kwart afnemen, net als Air France-KLM en brillenwinkelbedrijf GrandVision.