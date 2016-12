Wat is er aan de hand met de oudste bank ter wereld?

Waarom zit de bank in problemen?

Monte dei Paschi presteerde het slechtst in de jaarlijkse stresstest van de Europese Bankenautoriteit (EBA). De bank zou enorme verliezen lijden als de wereldeconomie langere tijd tegen zou zitten.

In het slechtste scenario, een financiële schok van drie jaar, voorspelde de EBA dat het bufferkapitaal van Monte dei Paschi niet voldoende zou zijn. De bank lijdt onder het enorme aantal slechte leningen. Volgens de toenmalige schatting ging het om 47 miljard euro aan leningen waarvan niet een groot deel zou worden terugbetaald.

De bank kreeg tot het einde van het jaar om een plan op te stellen om het bufferkapitaal aan te vullen, maar de bank kwam in tijdnood. Het Italiaanse referendum en het aftreden van premier Matteo Renzi gooiden verder roet in het eten. Voor investeerders is deze extra onzekerheid niet aantrekkelijk.

Als gevolg daarvan is de prijs van de bank op de Italiaanse beurs in elkaar gezakt dit jaar. Werd in januari nog 100 euro voor een aandeel Monte dei Paschi betaald. Nu is 16,30 euro genoeg om een aandeel van de bank te kopen.

Welke opties zijn er nu voor de bank?

De bank is op zoek naar 5 miljard euro om de buffers aan te vullen. Monte dei Paschi wil dit ophalen bij private investeerders. Voor een plan om aandelen te verkopen werd maar 2 miljard euro aangemeld. Een redding door de overheid lijkt daarmee niet meer te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van een redding door de overheid?

Voor Italië zou het één van de grootste reddingspakketten zijn voor een bank in de laatste jaren. Een belangrijk obstakel is echter dat een Europese regering niet zomaar een bank mag redden als obligatiehouders niet eerst hun verlies hebben genomen.

Deze maatregelen was gericht op grote investeerders, maar in het geval van Italiaanse banken gaat het vooral om kleine investeerders zoals huishoudens. De huidige premier, Paolo Gentiloni, staat voor het dilemma dat hij zich moet houden aan de Europese regels, maar ook kleine investeerders moet beschermen.