Opnieuw ebolageval vastgesteld in Congo

Nog eens zeventien mensen zijn mogelijk ook besmet. De WHO doet nu uitgebreid onderzoek. In totaal worden 125 mensen onderzocht die contact hebben gehad met de vermoedelijke besmettelijke personen.

De uitbraak doet zich voor in een afgelegen gebied, waardoor de kans op grote verspreiding kleiner is. De WHO benadrukte eerder al dat de besmetting desalniettemin uiterst serieus genomen wordt.

Deze nieuwste ebola-uitbraak is de achtste in de geschiedenis van het land. De dodelijke virusziekte werd voor het eerst ontdekt in de dichte tropische bossen in 1976 en vernoemd naar de nabijgelegen rivier Ebola.

In 2014 kwamen in de Democratische Republiek Congo 42 mensen om het leven door het virus. Op hetzelfde moment doodde de ziekte 11.300 mensen in Guinea, Sierra Leone en Liberia.