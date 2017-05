Ebolavirus terug in Congo

De organisatie werd donderdag door het Congolese ministerie van Gezondheid op de hoogte gesteld van de situatie. Een woordvoerder geeft aan dat de ontdekking van ebola "zeer serieus" wordt genomen.

Het virus kwam aan het licht toen de persoon in kwestie zich vorige maand in de provincie Bas-Uele meldde. In die periode hebben negen mensen zich gemeld vanwege koorts. Twee van de patiënten zijn inmiddels ook overleden. Het is nog onbekend of zij besmet waren met het virus.

De laatste ebola-uitbraak in Congo dateert uit 2014. Tientallen mensen overleefden het virus niet. Sinds eind 2013 hebben wereldwijd meer dan elfduizend mensen de strijd tegen ebola verloren. Het virus is inmiddels al ruim een jaar geen noodsituatie van internationaal belang voor de volksgezondheid.