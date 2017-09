Dit wordt het nieuws: Zoon Donald Trump gehoord, zaak 'gezonde lucht'

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Omvang schade orkaan Irma duidelijk

Donderdag zal duidelijk worden hoe groot de ravage is die orkaan Irma woensdag heeft aangericht op de Bovenwindse Eilanden, waaronder Sint Maarten. Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) stelde al dat de schade groot is, maar het is onduidelijk of er daadwerkelijk slachtoffers zijn gevallen. Door de allesverwoestende orkaan was er vrijwel de hele dag geen communicatie mogelijk met Sint Maarten.

Zoon Donald Trump gehoord

Donald Trump jr. verschijnt donderdag wederom voor de Senaatscommissie die de beschuldigingen over Russische inmenging in de presidentsverkiezingen onderzoekt. Het staat vast dat de oudste zoon van Trump in de aanloop naar de verkiezingen in juni 2016 contact had met een Russische advocate die banden met het Kremlin onderhoudt. In juli werd Trump jr. ook al door de commissie gehoord.

Uitspraak om gezonde lucht

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een kort geding over gezonde lucht dat is aangespannen door Milieudefensie en Stichting Adem in Rotterdam. Beide organisaties eisen dat de Staat zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. De uitgebreide behandeling van de zaak van Milieudefensie tegen de Staat vindt eind dit jaar plaats, maar omdat dit zo lang duurt besloot Milieudefensie met een kort geding sneller een bindende uitspraak van de rechter af te dwingen.

Duitsers naar Konya

Duitse parlementariërs brengen een bezoek aan Duitse militairen op de basis Konya in Turkije. Aanvankelijk wilde Turkije de politici geen toestemming geven voor het bezoek dat op 17 juli zou plaatsvinden. Ankara verklaarde dat vanwege de stand van de "bilaterale betrekkingen'' geen akkoord werd gegeven. NAVO-chef Jens Stoltenberg moest bemiddelen tussen beide landen om het bezoek mogelijk te maken. De relatie tussen Duitsland en Turkije is al lange tijd gespannen.

En verder:

- wordt het schoonste strand van Nederland bekendgemaakt.

- maakt de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentebesluit bekend. Wellicht gaat de centrale bank daarbij iets bekendmaken over de start van de afbouw van haar stimuleringsprogramma. Kenners denken echter dat de ECB nu nog geen stappen zal ondernemen.

TV-Tip: Geer & Goor Stevig Gebouwd

20.30-21.30 op RTL4: Leuk joh, een Jordanese feestboot. Maar wat heb je aan zo'n dobberende fuifschuit als je er met je linksdraaiend uit de kom geschoten heup niet eens op kunt klauteren? Voor de valse stiefzusters Geer en Goor een prima reden om het drijvende partycentrum vlot te trekken en ouderenproof te maken.

Weer:

Het blijft wisselvallig weer en het zal zeker niet de hele dag droog blijven. Toch zal ook de zon af en toe zijn gezicht laten zien. Ook wordt het in de loop van de dag geleidelijk droger, maar later op de dag neemt de regenkans juist weer toe. De maximumtemperatuur blijft steken op 18 graden. Ook neemt de wind in kracht toe en kan aan de kust krachtig worden vanuit het zuidwesten of zuiden.

