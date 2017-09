Dit wordt het nieuws: EU-ministers praten over fipronil, Oranje tegen Bulgarije

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Top EU-landbouwministers over fipronilkwestie

Europese ministers van Landbouw en Visserij gaan dit weekend in de Estse hoofdstad Tallinn praten over de kwestie over met fipronil besmette eieren. Niet alleen in Nederland moesten vanwege het eierschandaal kippenbedrijven dicht, maar ook in België. In 22 landen binnen en buiten de EU zijn verontreinigde eieren op de markt gebracht. Veel Europarlementariërs zijn boos dat het zo lang heeft geduurd voordat de informatie de consument heeft bereikt.

WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Bulgarije

Het Nederlands elftal hoopt na de nederlaag tegen Frankrijk meer zicht te krijgen op een ticket naar het WK in Rusland. Oranje verloor woensdag met 4-0 van de Fransen en zakte daardoor verder weg in groep A. Door een 3-2 overwinning van Bulgarije op Zweden heeft Oranje echter nog steeds kans op kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Zondag speelt Nederland tegen Bulgarije. De wedstrijd start zondag om 18.00 uur.

Grand Prix van Italië

Zondag wordt de Grand Prix van Italië verreden op het circuit van Monza. De derde vrije training was eerder op zaterdag vanwege het weer flink ingekort. Max Verstappen werd daar wel tweede, maar start zondag vanwege een gridstraf vanuit de achterhoede. Lewis Hamilton start vanaf pole position. De Grand Prix van Italië begint om 14.00 uur.

Russische president Poetin heeft ontmoeting met collega Xi Jinping

Voorafgaand aan het overleg tussen de zogeheten BRICS-landen, een overlegorgaan van opkomende economieën, hebben de Russische president Poetin en de Chinese president Xi Jinping een ontmoeting. Naar verwachting zullen de twee wereldleiders spreken over de situatie in Noord-Korea, dat recentelijk een raket afvuurde die over Japan vloog. Poetin benadrukte recent dat het verkeerd is om de druk tegen Noord-Korea verder op te voeren. En hoewel China het ook van groot belang vindt om in gesprek te blijven met Noord-Korea, heeft het land wel meer sancties afgekondigd.

En verder:

- Gaat het Amerikaanse festival Burning Man van start in de woestijn van Nevada.

- Houden de betrokken landen een tweede onderhandelingsgesprek over vrijhandelsakkoord NAFTA.

TV-Tip: Hotel Romantiek

22.05-22.55 uur - NPO 1: Vierentwintig single zestigplussers gaan op zoek naar de liefde. Op de stampende muziek van Martin Garrix presenteren de dames zich aan hun potentiële nieuwe liefdes om vervolgens steppend een berg af te dalen.

Weer:

In de nacht van zaterdag op zondag ontstaan er op veel plekken mistbanken. Lokaal kan zelfs dichte mist ontstaan. De mist lost zondagochtend echter snel op, waarna er ruimte is voor de zon. Ook 's middags blijft de zon meestal schijnen, afgewisseld met wat bewolking. In het oosten kan daaruit een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden.

