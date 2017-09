Dit wordt het nieuws: Kwalificatie GP Italië, Trump weer naar Texas

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitvindersmarkt van start

Op de Eindhoven Maker Faire, die zaterdag en zondag plaatsvindt, laten meer dan tweehonderd nationale en internationale makers hun beste uitvindingen zien. Verschillende min of meer beroemde robots maken hun opwachting, waaronder de Franse, levensgrote, 3D-geprinte InMoov-robot. Ook is er op beide dagen een Knotsgekke Voertuigen Parade met vreemde voertuigen.

Kwalificatie GP Italië

Een week na de zeer teleurstellende Grand Prix van België staat zondag alweer de volgende race op het programma voor Max Verstappen. De Formule 1-coureurs komen in actie op het circuit van Monza in Italië voor de Grand Prix van Italië. Zaterdag wordt de kwalificatie gereden.

Drie Nederlanders in actie op WK judo

Nederland verschijnt zaterdag met drie judoka’s op de mat bij de wereldkampioenschappen in Boedapest. Roy Meyer, die eerder dit jaar brons pakte op de EK, komt in actie in de klasse boven 100 kilogram. Michael Korrel (categorie tot 100 kilogram) en Tessie Savelkouls (categorie boven 78 kilogram) zijn de andere Nederlanders die acte de présence geven.

En verder:

- Voor de tweede keer zal de Amerikaanse president Donald Trump het door orkaan Harvey getroffen gebied in Texas bezoeken.

- In Kortenhoef vindt de 24e editie plaats van het Nederlands kampioenschap palingroken. Hier doen zo'n honderd rokers aan mee.

TV-Tip: Kroongetuige

22.00-23.10 uur op RTL4: Oei, in het Zweedse dorpje Öregrund is een moord gepleegd en een roedel BN'ers moet uitvinden wie daar verantwoordelijk voor is. Er zit echter een flinke kink in de bloederige kabel: één van de BN'ers is de zogenaamde kroongetuige en saboteert het hele zaakje. Klinkt enigszins bekend, niet?

Weer:

Het blijft zaterdag over het algemeen heel aardig weer. Wel kan er aan het begin van de dag een bui ontstaan aan de kust. Later in de dag kan het in de rest van land ook wat regenen. Een enkele keer kan dit ook gepaard gaan met onweer. Later wordt het weer droog. De temperatuur blijft hangen rond de 19 graden met een zwakke of matige wind uit het noorden. (Bron:KNMI)

