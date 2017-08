Dit wordt het nieuws: Files verwacht rond A10, Oranje bijeen voor cruciaal duel

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Files verwacht rond A10 West

De laatste week van de afsluiting van de A10 West gaat volgens de Verkeersinformatiedienst grote problemen veroorzaken. Nu steeds meer mensen weer aan het werk gaan zal de afsluiting vooral tijdens de avondspitsen voor veel vertraging op de wegen rond Amsterdam zorgen.

Vervolg gesprekken Brexit

In Brussel worden de onderhandelingen voor de Brexit voortgezet. De gesprekken gaan moeizaam, zo bleek onlangs. De Europese Unie en de Britse regering zijn het "fundamenteel oneens" over hoe de rechten van niet-Britse EU-burgers die nu in het Verenigd Koninkrijk leven na de Brexit worden gegarandeerd. "De EU ziet geen enkele andere manier dan dat het Europese Hof van Justitie hoeder van die rechten blijft", aldus EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier afgelopen juli.

Uitspraak kort geding aanpassing examen

De rechtbank in Utrecht doet uitspraak in de zaak die is aangespannen door een scholiere - die alsnog haar vwo-diploma wil hebben - tegen het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De scholiere uit Breda probeert via de rechter de uitslag van haar examen Frans te wijzigen. Als een bepaald antwoord in die toets namelijk met meer punten wordt beloond, is ze alsnog geslaagd. Dit zou voor de Bredase betekenen dat ze in september alsnog naar de universiteit kan.

Start US Open

Drie van de vier Nederlanders komen in actie op de openingsdag van de US Open. Robin Haase en Richel Hogenkamp spelen maandag op respectievelijk baan 10 en baan 8 de openingspartij. Kiki Bertens komt maandag ook in actie. De Westlandse, als 24e geplaatst, speelt de tweede partij op baan 9 en treft Maria Sakkari uit Griekenland. Haase, die voor het eerst tot de geplaatste spelers behoort op een Grand Slam-toernooi, neemt het op tegen de Brit Kyle Edmund. Hogenkamp staat tegenover Arina Rodionova uit Australië.

Oranje bijeen

Het Nederlands elftal komt bijeen voor de voorbereiding op de cruciale WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije. Bondscoach Dick Advocaat heeft Ajacied Donny van de Beek voor het eerst opgeroepen en aanvaller Robin van Persie keert terug in de selectie na twee jaar afwezigheid. Of Van Persie daadwerkelijk zal meespelen is nog de vraag, want hij heeft een (lichte) schouderblessure. Oranje speelt donderdag in Parijs tegen Frankrijk en moet daar eigenlijk winnen om nog een serieuze kans te maken op plaatsing voor het WK in Rusland van volgend jaar.

En verder:

- De NPO presenteert de programmering voor het nieuwe televisieseizoen.

- In Boedapest begint het WK judo, met tien Nederlanders. Medaillekandidaten Noël van ’t End en Henk Grol ontbreken door blessures.

- De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) laat maandag weten hoe het de economieën van de OESO-landen is vergaan in het tweede kwartaal.

TV-Tip: Linda’s Zomerweek

21.30-23.30 uur op RTL4: Waar ze al haar hele leven zo haar best voor doet (maar in die picture blijven staan), pakte even niet zo lekker uit toen er opeens een paar vieze filmpjes van haar het internet bevuilden. Hoe beleefde La Paay zelf deze bizarre periode? Ze ploft samen met Jan Versteegh op de bank in deze eerste Linda’s Zomerweek.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Het blijft lekker zomerweer. De temperatuur kan oplopen tot 28 graden. In het noorden kan het bij de kust toch ook nog 22 graden worden. De wind is zwak. (Bron: KNMI)

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg