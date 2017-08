Dit wordt het nieuws: NL in halve finale EK Hockey, uitspraak zaak Samsung

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in rechtszaak tegen topman Samsung

Een Zuid-Koreaanse rechtbank doet vrijdag uitspraak in de corruptiezaak tegen Samsung-vicevoorzitter Jay Y. Lee. Tegen de topman, die betrokken zou zijn geweest bij een omkopingsschandaal rond de inmiddels afgetreden president Park Geun-hye, werd twaalf jaar cel geëist. Het schandaal leidde tot het aftreden van president Park. Lee ontkent iets verkeerd te hebben gedaan.

Zaak cold case Miriam Sharon gaat verder

De rechtbank in Den Haag gaat verder met de cold casezaak over de moord op de Israëlische Miriam Sharon die in 1990 in Den Haag om het leven werd gebracht. In 2016 werd de 52-jarige Israëliër Daniel E. in Amsterdam in verband met de zaak aangehouden na een DNA-match. Hij werd eerder ook al aangemerkt als verdachte, maar toen ontbrak voldoende bewijsmateriaal. E. zit sindsdien vast in de gevangenis in Ter Apel.

Bondscoach maakt selectie bekend

Bondscoach Dick Advocaat maakt zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatieduels met Frankrijk (31 augustus) en Bulgarije (3 september). Donny van de Beek, Robin van Persie en Ryan Babel waren de meest opvallende namen in de voorselectie. Van Persie speelde de laatste van zijn 101 interlands in oktober 2015.

Thaise Hoge Raad velt oordeel over lot Yingluck Shinawatra na rijstschandaal

De Thaise Hoge Raad velt een oordeel in de zaak van ex-premier Yingluck Shinawatra. Shinawatra wordt beschuldigd van nalatigheid vanwege haar rol in een subsidieprogramma voor rijstboeren dat het land miljarden euro's heeft gekost. De vroegere premier ontkent dat ze nalatig is geweest. Ze riskeert een gevangenisstraf van tien jaar.

Nederland in halve finale EK Hockey

De Nederlandse mannenploeg speelt vrijdag de halve finale van het EK Hockey in Amstelveen. De heren spelen hun wedstrijd tegen Engeland. De hockeymannen wisten zich als poulewinnaar te plaatsen voor de wedstrijd, nadat ze met 6-0 wonnen van Oostenrijk. Nederland speelde in aanloop naar het EK twee keer eerder tegen de Engelsen en won beide wedstrijden.

Kwartaalmonitor auto- en motorbranche

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt vrijdagochtend met kwartaalcijfers over de auto- en motorbranche. Het statistiekbureau gaat daarbij in op de omzet, het ondernemersvertrouwen en het aantal faillissementen in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal liet de branche op jaarbasis een omzetstijging van ruim 8 procent zien. Het aantal vacatures nam in het eerste kwartaal met bijna de helft toe naar gemiddeld 3.700.

En verder:

- Zijn de vrije trainingen voor de Formule 1 van het Belgische Spa.

- Speelt NAC tegen Sparta.

- Gaat in Amsterdam de 40e editie van de Uitmarkt van start. Met het cultureel festival wordt jaarlijks het nieuwe culturele seizoen geopend.

TV-Tip: Jurassic World

20.30-22.30 uur, vervolg 23.05-23.35 uur - SBS6: Met Jurassic World heeft het geniale origineel eindelijk het vervolg gekregen dat het verdient. Op het fundament van het script van deel één staat nu een even schitterende als angstaanjagende show van dinosaurussen.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Vrijdag is een droge en hoofdzakelijk zonnige dag. Richting het einde van de middag kan er op sommige plekken wat lichte bewolking ontstaan. Het wordt 21 tot 25 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg