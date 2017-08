Dit wordt het nieuws: Nasleep aanslag Barcelona, Lowlands start met regen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nasleep aanslag Barcelona

Na de aanslag in Barcelona is inmiddels duidelijk dat dertien mensen om het leven zijn gekomen en zeker honderd gewond zijn geraakt, waaronder drie Nederlanders. In de loop van vrijdag zal naar verwachting meer duidelijkheid komen over de situatie na de aanslag waarbij een bestelbusje inreed op voetgangers op de Ramblas, de drukke toeristenstraat van de Spaanse stad. Twee verdachten zijn aangehouden.

Lowlands van start, slecht weer voorspeld

De vijfentwintigste editie van Lowlands gaat van start. Het festival ontvangt onder andere Mumford & Sons, Editors en Iggy Pop. De verwachting is dat met name vrijdag en zaterdag de poncho veelvuldig nodig zal zijn, alle weerbureaus waarschuwen voor pittige buien. Pas op zondag blijft het droog. Met 55.000 verkochte kaarten was het festival al in juni volledig uitverkocht.

Uitspraak in zaak doden baby Jayden

Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen de vader van baby Jayden. De vader werd vorig jaar vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, maar het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep. Jayden overleed nadat hij in 2012 in het ziekenhuis werd opgenomen met schedel- en hersenletsel. Volgens het OM is de vader hiervoor verantwoordelijk, maar de man ontkent een rol te hebben gespeeld. Het OM eist drie jaar cel.

EK hockey

Het EK hockey in Amstelveen begint met de wedstrijd tussen de vrouwen van Nederland en Spanje. Bij de vrouwen is Engeland titelverdediger. Bij de mannen was Oranje twee jaar geleden in Londen de sterkste. Het toernooi in het Wagener Stadion in het Amsterdamse Bos duurt tot en met 27 augustus.

Besluit vervolging Demmink

Het Gerechtshof Arnhem besluit of het meegaat in het verzoek van het Openbaar Ministerie om af te zien van vervolging van Joris Demmink of dat hij alsnog wordt gedagvaard. In februari 2014 werd in opdracht van het gerechtshof in Arnhem een onderzoek gestart naar de betrokkenheid van Demmink bij verkrachting in de jaren 1995 tot 1997 van twee toen minderjarige jongens in Turkije. Uit het strafrechtelijk onderzoek is nu naar voren gekomen dat er geen bevestiging is gevonden van de eerder gedane aangiften. Ook is er geen enkel belastend materiaal gevonden voor de betrokkenheid van Demmink bij het misbruik van de jongens.

En verder:

- De Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident Mike Pence bespreken met hun veiligheidsteam de strategie rondom het conflict in Afghanistan. De Amerikanen werken aan een nieuwe strategie. Mogelijk betekent dit dat er extra militairen worden ingezet om de Taliban te bestrijden.

- Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bezoekt opgraving VOC-schip De Rooswijk. Oost-Indiëvaarder De Rooswijk was met een waardevolle lading onderweg naar Indië toen het schip met man en muis verging bij de Goodwin Sands in Kent (Engeland) in januari 1740. Nederlandse en Britse maritieme archeologen duiken momenteel op het wrak van De Rooswijk.

TV-Tip: 3Doc: Hockeymeisjes

21.55-23.00 uur - NPO3: Geen landskampioen worden. Voor de ouders en meisjes A1 van hockeyclub AH&BC uit Amsterdam-Zuid is dat een even akelig scenario als een links kabinet. Maar kampioen word je niet zomaar. Afleidingen dienen rigoureus van het kunstgrasveld worden gemaaid, net als de concurrentie.

Weer:

Het is vrijdag erg wisselvallig. Af en toe schijnt de zon, maar er trekken ook buien met onweer over. In de loop van de middag wordt het iets droger. De temperatuur komt waarschijnlijk niet boven de 20 graden uit. De wind is matig, aan de kust mogelijk vrij krachtig. (Bron: KNMI)

