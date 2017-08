Dit wordt het nieuws: Feyenoord-FC Twente in Eredivisie, laatste dag WK Atletiek

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Feyenoord in actie in Eredivisie

Feyenoord begint het nieuwe seizoen van de Eredivisie zondag als titelverdediger met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. De Rotterdammers wonnen vorige week in De Kuip nog de Johan Cruijff Schaal. De club wist Vitesse na strafschoppen te verslaan.

Regen van vallende sterren

In de komende nacht dringen opnieuw veel meteoroïden de dampkring binnen. Hoewel het soms bewolkt is, zijn er ook genoeg opklaringen om deze vallende steren te zien. Naar verwachting zijn er tot 27 vallende sterren per uur waar te nemen. De vallende sterren zijn het gevolg van de meteorenzwerm Perseïden.

Laatste dag WK Atletiek in Londen

Op de laatste dag van de WK Atletiek komen Sifan Hassan en Susan Krumins nog in actie. Hassan en Krumins gelden beide als outsider in de finale van de 5000 meter. Hassan zoekt eerherstel op de afstand waarop ze dit jaar het Nederlands record zette op 14.41,24 en in 2014 Europees zilver veroverde.

En verder:

- Gaat de verkiezingscampagne in Duitsland officieel van start.

- Begint de Amerikaanse vicepresident Mike Pence aan een bezoek aan landen in Midden- en Zuid-Amerika.

TV-Tip: Gangland undercover

23.00-24.00 uur - Canvas: Stel, je krijgt als drugs­dealer de keuze: of je verdwijnt voor twintig jaar achter de tralies, of je gaat undercover bij een van de meest gewelddadige motorbendes van het land. Charles Falco koos voor optie twee, maar kreeg daar aan het eind van het eerste seizoen, enorm veel spijt van.

Weer:

Er is zondag aardig veel ruimte voor de zon, al zijn er van tijd tot tijd ook wat stapelwolken. In het zuiden valt mogelijk ook een bui, maar in de rest van het land blijft het droog. Bij een zwakke wind wordt het 19 tot 22 graden.

