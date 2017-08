Dit wordt het nieuws: Real tegen United om Super Cup, Spannende dag Zuma

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Super Cup Real Madrid-Manchester United

In Skopje staat om 20.45 uur de Europese Super Cup op het programma. Real Madrid, winnaar van de Champions League, neemt het daarin op tegen Manchester United, dat in de finale van de Europa League te sterk was voor Ajax.

Dreigende motie van wantrouwen voor Zuid-Afrikaanse president Zuma

Het parlement van Zuid-Afrika dreigt dinsdag een motie van wantrouwen aan te nemen tegen president Jacob Zuma. Het is onduidelijk of de motie een meerderheid haalt, maar de kans lijkt groter nu het parlement anoniem gaat stemmen. Eerdere pogingen om Zuma weg te sturen werden verworpen. De druk neemt echter toe door aanhoudende schandalen. Zo wordt hij beschuldigd van corruptie en stuurt hij ministers weg die zijn beleid niet steunen.

Schippers in actie op 200 meter WK Atletiek

Op de vierde dag van de WK atletiek in Londen komt Dafne Schippers opnieuw in actie. De bronzen medaillewinnares op de 100 meter komt in actie in de series van de 200 meter. Melissa Boekelman doet mee aan het kogelstoten.

Hoger beroep moorden Dwingelderveld en Exloo

Bij het gerechtshof in Leeuwarden dient de zaak tegen twee broers die door de rechtbank tot 30 jaar cel en tbs zijn veroordeeld voor de moord op een man bij Dwingelderveld in 2012 en op een echtpaar in Exloo in 2013. Eind vorig jaar werd het Openbaar Ministerie door het hof opgeroepen om de zaak uitgebreider te onderzoeken.

Kort geding rond Fort Oranje

Een kort geding dient van een man tegen het gedwongen snelle vertrek uit Fort Oranje. Deze probleemcamping wordt ontruimd, omdat het bekend staat als criminele vrijstaat.

Verkiezingen Kenia

In Kenia worden de presidentsverkiezingen gehouden. Oppositieleider Raila Amolo Odinga heeft de regering van zittend president Uhuru Kenyatta er al van beschuldigd de uitslagen te gaan vervalsen. Gevreesd wordt dat de verkiezingen tot grote onrusten in het land gaan leiden.

En verder:

- Tekenen supermarktketens, aardappeltelers en kwekers een convenant om aardappelziekten tegen te gaan in de biologische aardappelteelt. Vorig jaar richtte de aardappelziekte phytophthora grote schade aan.

- Vieren de twee reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen voor het eerst hun verjaardag in Ouwehands Dierenpark. Ze zijn vier jaar oud geworden.

TV-Tip: Les revenants

23.00-23.50 uur - Canvas: Nadat een aantal overledenen doodleuk weer voor de deur stond en een overstroming hen vervolgens weer in het niets liet verdwijnen, gaat Les revenants verder op het moment dat een onbekende man in het stadje arriveert. Gelijktijdig met de komst van deze snoeshaan begint er een nieuwe golf van wederopstandingen.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Het weer is dinsdag aanmerkelijk minder aantrekkelijk dan maandag. Vanuit het zuiden gaat het in de loop van de ochtend regenen. Met name in het noorden gaat er veel regen vallen. Ook kan er onweer ontstaan. Plaatselijk kan het in de middag nog wel 24 graden worden in het oosten en noordoosten. De wind is zwak tot matig en draait in de loop van de dag van oostelijk via zuidelijk naar westelijk. (Bron: KNMI)

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg