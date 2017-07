Dit wordt het nieuws: Uitspraak No Surrender, PSV en FC Utrecht in actie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak bestuurslid No Surrender

De rechtbank in Assen doet uitspraak in de zaak van het 48-jarige bestuurslid van motorclub No Surrender. Eerder kreeg de man een gevangenisstraf van achttien maanden tegen zich geëist omdat hij wordt verdacht van handel in en bezit van cocaïne en amfetamine tussen eind 2014 en begin 2017. De man uit Klazienaveen werd begin dit jaar opgepakt.

Veroorzaker zwaar ongeval op A44 voor rechter

Amsterdammer Arthur M. (44) staat voor de rechter vanwege het zware verkeersongeluk eerder dit jaar op de A22. Vier mensen raakten gewond toen hij met 160 kilometer per uur wegvluchtte voor de politie. In de gestolen auto vond de politie plastic flessen gevuld met benzine en aanstekers. M. werd eerder als verdachte aangemerkt in het onderzoek 26Koper, beter bekend als de Utrechtse liquidatiebende. Hij is toen niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Over het liquidatie-aspect zal het OM naar verwachting meer zeggen. Advocaat Guy Weski zegt dat zijn cliënt in januari op de vlucht sloeg omdat hij in paniek raakte.

PSV en FC Utrecht in voorronde Europa League

PSV opent zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen NK Osiek, de nummer vier van Kroatië. Beide ploegen treffen elkaar in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League. FC Utrecht speelt in de derde voorronde van de Europa League thuis tegen Lech Poznan. Die ploeg werd vorig seizoen derde in Polen en verloor de bekerfinale. Volgende week volgt de return. Als PSV en Utrecht het tweeluik winnen, wacht nog een play-off-ronde voor een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Zitting kort geding Elliott vs AkzoNobel

AkzoNobel en de activistische aandeelhouder Elliott Advisors treffen elkaar donderdag weer in rechtszaal. De rechtbank in Amsterdam behandelt dan het kort geding dat Elliott heeft aangespannen. Het fonds wil nog steeds dat een eventueel ontslag van president-commissaris Antony Burgmans tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering wordt besproken. Elliott is ontevreden over hoe het bedrijf de overnamevoorstellen van PPG Industries naast zich neer heeft gelegd.

TV-Tip: Miller’s Crossing

22.25 - 0.15 - Canvas Het nogal ingewikkelde verhaal maakt deze sfeervolle, gedurfde film niet bijzonder, maar de stijl. De Coen-broers ontwikkelden een prachtige vormgeving, met enkele visuele hoogstandjes, en natuurlijk weer met een flinke dosis humor.

Weer:

Donderdag is er veel bewolking. In de loop van de dag kan er verspreid in het land een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Ook na morgen blijft het weerbeeld wisselvallig met iedere dag kans op een paar buien. Maxima liggen tussen 19 en 23 graden.



