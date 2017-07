Dit wordt het nieuws: Kardinaal Australië voor rechter om misbruik, overleg Libië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Australische kardinaal moet voorkomen om seksueel misbruik

De Australische kardinaal en financieel raadgever in het Vaticaan George Pell moet voorkomen vanwege meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik. Pell is in rang de hoogste katholieke geestelijke van Australië en sinds 2014 is hij ook de belangrijkste financieel-economische raadgever van de paus en daarmee de derde machtigste man in het Vaticaan. De kardinaal ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

Overleg over situatie Libië in Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron spreekt in Parijs met leiders van verschillende strijdende partijenin Libië in een poging vrede te realiseren in het verdeelde land. De Franse regering heeft berichten hierover van Franse media bevestigd. De Franse president Macron spreekt met de Libische generaal Khalifa Haftar en de premier van de internationaal erkende regering Fayez al-Sarraj.

McDonald's komt met kwartaalcijfers

Restaurantketen McDonald's maakt bekend of er in het tweede kwartaal meer of minder hamburgers zijn gegeten. In de eerste maanden van 2017 wist het bedrijf nog te profiteren van wijzigingen in het menu. Zo vielen de drie maten van de Big Mac in de smaak en ook de ontbijtjes die de hele dag verkrijgbaar zijn deden het goed. Vorige maand zei de fastfoodketen na veertig jaar te stoppen als hoofdsponsor van de Olympische Spelen.

WK Zwemmen

Op de WK zwemmen in Boedapest doet Femke Heemskerk een gooi naar een plek in de finale van de 200 meter vrije slag. Ze komt 's ochtends in de series in actie, net als Robin Neumann. Ferry Weertman, al wereldkampioen in het open water, zwemt de 800 meter.

En verder:

- Is de onthulling van de auto op zonne-energie de Nuna 9.

- Dient de pro-forma zitting in het hoger beroep van de zaak waar Wim S. terecht staat voor de moord op zijn vrouw. De zaak is opmerkelijk omdat de bewijslast vooral rust op een bekentenis tegenover een undercoveragent.

TV-Tip: Dokters vs internet

21.25 - 22.25 - NPO 1: Voor een moedervlek of klapknie wenden we ons tegenwoordig massaal tot Google. In het tweede seizoen van Dokters vs internet neemt een team van drie BN'ers het met behulp van internet op tegen drie professionele artsen. Wie stelt de juiste diagnose?

Weer:

Het wordt wederom een wisselvallige dag met vooral in het midden en het oosten van het land kans op stevige buien. In het westen en zuidwesten zijn er meer perioden met opklaringen. Bij een krachtige wind is het opnieuw fris met temperaturen van 18 tot 20 graden.

