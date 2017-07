Schoonzoon Trump gehoord om Ruslandonderzoek, Nederland-België op EK vrouwen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Schoonzoon Trump verschijnt voor Senaatscommissie

Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump en de man van diens dochter Ivanka, moet voor de Senaatscommissie verschijnen. Hij wordt gehoord in het kader van het grote Ruslandonderzoek. Kushner wordt er onder meer van verdacht contact te hebben gehad met de Russische ambassadeur in Washington voor de aanleg van een geheim communicatiekanaal met de Russen. De hoorzitting zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

Nederland-Belgie op EK-voetbal voor vrouwen

De laatste groepswedstrijd op het EK vrouwenvoetbal met Nederland tegen België wordt gespeeld in Tilburg. Voor Oranje, dat zes punten heeft, volstaat in Tilburg tegen België (drie punten) een gelijkspel om zich te verzekeren van groepswinst en een plek in de kwartfinales. Tegelijkertijd spelen ook Denemarken en Noorwegen tegen elkaar in Deventer. De twee beste ploegen uit de groep plaatsen zich voor de kwartfinales. De wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

Veiligheidsraad VN bijeen om situatie Midden-Oosten

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt bijeen om te praten over de situatie in Jeruzalem, waar het geschil tussen Israël en Palestijnen over de toegang tot de Tempelberg voor de bloedigste taferelen in jaren heeft gezorgd. De spanningen in het gebied staan op scherp sinds Israël nieuwe veiligheidsmaatregelen heeft ingesteld. Zo mogen mannen onder de vijftig jaar niet meer het vrijdaggebed bijwonen in de Oude Stad. Zweden, Egypte en Frankrijk hebben om het spoedberaad gevraagd.

Ryanair presenteert cijfers

Prijsvechter Ryanair presenteert maandag cijfers over april tot en met juni. In het afgelopen boekjaar dat tot 1 april liep, boekte het Ierse bedrijf nog 1,3 miljard euro winst. Zo'n 6 procent meer dan een jaar eerder. Ryanair werd vanwege de hevige concurrentie in de Europese luchtvaartsector naar eigen zeggen gedwongen de ticketprijzen te verlagen.

En verder:

- Is het Roze Maandag op de Tilburgse kermis.

- Gaat de A10-West in rond Amsterdam zes weken dicht voor onderhoud.

TV-Tip: De Slimste Mens

20.25 - 21.15 uur - NPO 2: Een flinke snuif algemene kennis en een dosis strategisch inzicht kan deelnemers zomaar in de finale doen belanden van kennisquiz De Slimste Mens. In de aflevering van maandag gaan dj Domien Verschuuren, 'Braboneger' Steven Brunswijk en journaliste Marjan van den Berg de strijd met elkaar aan.

Weer:

De dag begint maandag overal met bewolking en met buien. In het westen en noorden klaart het in de loop van middag mogelijk wat op, maar in het zuiden en oosten blijft het nat. Er kan lokaal veel regen vallen en het wordt niet warmer dan een graad of 20.

