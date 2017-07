Tour rijdt slotetappe naar Parijs, Erdogan naar ruziënde Arabische landen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Slotetappe Tour

De slotetappe van de Tour de France brengt de renners over 103 kilometer van Montgeron naar Parijs, waar acht ereronden over de Champs-Élysées worden gereden. Doorgaans levert de slotetappe een rustige koers op die uitmondt in een massasprint. Het is de laatste kans voor Dylan Groenewegen om een rit te winnen in deze Tour. Chris Froome hoeft niet meer te vrezen voor zijn gele trui en kan zijn vierde zege niet meer ontgaan.

Erdogan naar ruziënde Arabische landen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan brengt een bezoek aan de ruziënde Arabische staten Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar. Turkije is een bondgenoot van Qatar, dat onder vuur ligt vanwege zijn vermeende steun aan internationaal terrorisme. Erdogan, die zondag en maandag in de regio is, heeft diverse keren kritiek geuit op de houding van de ruziënde landen. Met toestemming van het Turkse parlement heeft hij militairen naar Qatar gestuurd.

En verder:

- is de grootste vegetarische picknick van Nederland in het Zuiderpark, Den Haag

TV-Tip: Zomergasten

20.15 - 23.25 uur - NPO 2: Haar column in NRC Handelsblad, waarin ze het seksisme op de populaire website Geenstijl ter discussie stelde, was het startsein voor een oproep aan bedrijven om niet langer te adverteren op de weblog. Janine Abbrings eerste Zomergast Rosanne Hertzberger is er niet vies van wat heilige huisjes omver te werpen.

Weer:

Zondag is het een stuk minder warm; 19 tot 21 graden. Er is af en toe zon, maar er vallen ook buien. Ook na het weekend blijft het wisselvallig met middagtemperaturen rond 20 graden.

