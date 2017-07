Froome hoopt eindzege veilig te stellen in Tour, bijeenkomst OPEC-landen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Froome hoopt eindzege veilig te stellen in Tour

Chris Froome hoopt in de tweede tijdrit van de Tour de France zijn vierde eindzege veilig te stellen. De Brit begint met 23 seconden voorsprong op de Franse nummer twee Romain Bardet aan de 22 kilometer door de straten Marseille en staat bovendien te boek als een betere tijdrijder. De Colombiaan Rigoberto Uran, die derde staat, moet 29 tellen goedmaken op Froome. Zondag eindigt de Tour met een rit naar de Champs-Élysées, maar daarin is het voor de klassementsrenners vrijwel onmogelijk om nog toe te slaan.

Bijeenkomst OPEC en niet-OPEC leden

Een commissie van OPEC-leden en niet-leden komt zaterdag in het Russische Sint-Petersburg bijeen om te praten over de wereldwijde olieproductie. Het oliekartel heeft afgelopen najaar met andere landen afspraken gemaakt over het verlagen van de productie. Op deze manier proberen de olieproducerende landen de olieprijs weer op te drijven.

Egyptische rechter oordeelt over doodstraf in moordzaak procureur-generaal

De rechtbank in de Egyptische hoofdstad Caïro oordeelt of 31 verdachten de doodstraf krijgen vanwege hun betrokkenheid bij de bomaanslag op het konvooi waarbij procureur-generaal Hisham Barakat in de zomer van 2015 omkwam. Barakat werd in 2013 aangesteld door interim-president Adly Mansour en stortte zich op veel zaken tegen prominente leden van de Moslimbroederschap.

Demonstratie in Britse Rochdale tegen komst moslims

De extreemrechtse groepering Britain First houdt een demonstratie in Rochdale, een stad boven Manchester. De groepering claimt dat de stad een slecht imago heeft gekregen door de komst van grote groepen moslims. Unite Against Fascism organiseert een tegendemonstratie, zij beschuldigen Britain First ervan islamofobisch en fascistisch te zijn.

En verder:

- Is de A28 tussen Utrecht en Den Dolder het hele weekend dicht wegens werkzaamheden.

- Komen drieduizend boxers op het Rode Plein in Moskou bijeen in een poging het grootste boxevenement ter wereld te organiseren en daarmee een vermelding in het Guinness World Records te behalen.

TV-Tip: Zwarte Cross

22.55 - 23.50 uur - NPO 3: De Zwarte Cross is geenszins een lachwekkend tukkersfestival in de provincie waar het publiek, gestoken in besmeurde kaplaarzen, al carbid schietend plastic bekers bier naar Guus Meeuwis slingert. De Zwarte Cross is hartstikke hip. Gwen van Poorten en Giel Beelen nemen de kijker mee terug naar het evenement.

Weer:

Het is zaterdag wisselvallig. In het oosten en noordoosten kunnen in de ochtend enkele buien vallen, later op de dag is er in het zuiden en zuidwesten kans op buien, mogelijk ook met onweer. Tussen de buien door is er wel ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 25 graden.

