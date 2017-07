Hof Curaçao doet uitspraak in zaak Gerrit Schotte, laatste dag Vierdaagse

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hof doet uitspraak in zaak voormalig minister-president Schotte van Curaçao

Het Hof op Curaçao beslist over het lot van de voormalig minister-president Gerrit Schotte. Schotte werd in 2016 door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel vanwege witwassen, ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Tegen die straf ging hij in beroep. Schotte beweert onschuldig te zijn en stelt dat hij slachtoffer is geworden van een politiek proces.

Laatste dag Nijmeegse Vierdaagse

Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Traditioneel wordt de tocht afgesloten met de laatste 5 kilometer over de Nijmeegse St. Annastraat, die tijdens de intocht ook wel Via Gladiola heet. Vakbonden voor defensiepersoneel grijpen de laatste tocht aan om gezamenlijk actie te voeren voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. De laatste dag van de 101e Vierdaagse van Nijmegen start met 38.717 lopers.

Langste etappe in Tour de France

De 19e etappe is met 222 kilometer de langste van deze Tour de France. Onderweg komen de renners drie beklimmingen van derde categorie tegen. Dat is waarschijnlijk niet zwaar genoeg om een massasprint in Salon de Provence te voorkomen.

Uitspraak zaak leden motorclub Satudarah om mishandeling Amstelveen

De Rechtbank Amsterdam doet uitspraak in de zaak tegen vier leden van motorclub Satudarah. De personen zouden in de nacht van 25 op 26 december 2016 in een Amstelveense uitgaansgelegenheid buitenproportioneel geweld hebben gebruikt tegen twee willekeurige slachtoffers. De leden van Satudarah, in leeftijd variërend van 28 tot 43 jaar, worden vervolgd voor openlijke geweldpleging, poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Tegen de personen is tot tweeënhalf jaar cel geëist.

En verder:

- Gaat de Tilburgse Kermis van start.

- Staat de 43-jarige raadsman Bart V. uit Breda voor de rechter. Hij wordt verdacht van het handelen in vuurwapens en verdovende middelen.

- Begint in de regio Noord-Nederland de zomervakantie.

TV-Tip: Baardmannetjes

21.15 - 22.00 uur - NPO 2: Natuurliefhebber Hans en taal­virtuoos Nico gaan op zoek naar de slechtvalk in Zwolle om daar, geheel volgens traditie, direct van het gebaande pad af te wijken. Wat volgt, is een wirwar aan zijpaden met allerlei verrassende flora en fauna en bijbehorende grappen.

Weer:

Het is vrijdag een droge dag met veel zonnige perioden in de meeste delen van het land. In het noorden kunnen in de loop van de dag wel enkele stapelwolken voorkomen. Het wordt 21 tot 27 graden.

