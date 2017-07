O.J. Simpson hoopt vrij te komen, Laatste kans belagers Froome

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Beslissende etappe in Tour

Donderdag krijgen de renners te maken met de laatste bergetappe deze Tour. Het is dan ook vrijwel zeker de laatste kans voor de belagers van geletruidrager Chris Froome om de Brit nog van de eindzege af te houden. De aanloop van de achttiende rit is glooiend, maar in de laatste zestig kilometer zijn er met de Col de Vars en de Col d'Izoard twee zeer zware beklimmingen.

O.J. Simpson hoort over vervroegde vrijlating

In de Amerikaanse staat Nevada maakt O.J. Simpson voor het eerst kans op vervroegde vrijlating. Hij verschijnt voor een commissie die daar over gaat oordelen. De voormalig American Football-speler en filmster zit al negen jaar vast voor een gewapende overval in Las Vegas. Als zijn verzoek wordt ingewilligd zou hij op 1 oktober vrij komen.

Lichaam Salvador Dali opgegraven

Het lichaam van de Spaanse kunstschilder Salvador Dalí wordt opgegraven zodat een vaderschapstest met het DNA van Dalí kan worden uitgevoerd. Een Spaanse rechter stemde hier vorige maand mee in. Een vrouw uit de Spaanse plaats Girona beweert dat ze afstamt van de beroemde schilder en wil zich officieel als zijn dochter laten erkennen. De vaderschapstest zou hier uitsluitsel over moeten geven.

Raad Amsterdam stemt over IJ-brug

De gemeenteraad van Amsterdam stemt donderdag alsnog over de bouw van twee fietsbruggen over het IJ, nadat er eerder woensdag al besloten leek te gaan worden over de veelbesproken bruggen. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) heeft al te kennen gegeven tegen de komst van de bruggen te zijn, omdat ze volgens haar de scheepvaart in gevaar brengen. De bruggen, die bij Java-eiland en West komen te liggen, moeten het fietsverkeer rondom het Centraal Station ontlasten.

Nederland in actie op EK voetbal voor vrouwen

De Oranjevrouwen spelen donderdag de tweede groepswedstrijd op het EK. De formatie van bondscoach Sarina Wiegman neemt het in Rotterdam op tegen Denemarken (aftrap 20.45 uur). Zowel Nederland (1-0 tegen Noorwegen) als Denemarken (1-0 tegen België) begon zondag met een overwinning aan het EK.

Uitspraak in zaak mislukte liquidatie Diemen

De rechter doet uitspraak in de zaak van een mislukte liquidatie in Diemen in 2015. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van vijftien tot achttien jaar tegen vier mannen die worden verdacht van het medeplegen van de liquidatiepoging op de Amsterdamse crimineel Peter 'Pjotr' R. in Diemen. Het OM legde de verdachten poging tot moord ten laste. R. had contacten met de in 2011 in Amsterdam geliquideerde crimineel Stanley Hillis. R. zou enige tijd zijn bodyguard zijn geweest.

Rechtbank beslist over voorarrest in zaak-Savannah

De rechtbank in Utrecht buigt zich over de verlenging van het voorarrest van de 16-jarige jongen die vastzit in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Het stoffelijk overschot van Savannah werd op zondag 4 juni gevonden op het industrieterrein De Kronkels. Kort daarop werd de jongen aangehouden.

Kwestie bekostiging islamitische school bij Raad van State

Bij de Raad van State dient een zaak rond de bekostiging van Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) weigerde de bekostiging. "Radicale uitlatingen van een bestuurder deden ernstige zorgen rijzen of de school in staat zal zijn haar taak waar te maken om kinderen wegwijs te maken in onze samenleving", schreef hij aan de Tweede Kamer.

En verder:

- dient het hoger beroep in de zaak van oud-Ajax-voetballer Kenny Tete. Hij kreeg vorig jaar van de politierechter een werkstraf van 60 uur vanwege betrokkenheid bij een vechtpartij in 2015.

- wordt de zaak tegen de bekende jihadverdachte Laura Hansen (21) vervolgd. Hansen beweert een gedwongen Syriëganger te zijn. De vrouw wordt ondanks haar beweringen verdacht van terroristische activiteiten. Begin augustus 2016 kwam ze in Nederland aan en werd ze vastgezet. De rechtbank besliste op 12 april en 4 mei dat Hansen voorlopig in hechtenis blijft.

- brengt veilinghuis Sotheby's een tas van Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, onder de hamer.

- lopen de Vierdaagsewandelaars alweer voor de voorlaatste keer. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse staat bekend als De dag van Groesbeek. Het zal vermoedelijk een minder zware dag worden als woensdag gezien de lagere temperaturen. Aan de andere kant zullen inmiddels ook de kilometers gaan tellen.

TV-Tip: 2Doc: The Condemned

23.50-01.05, NPO 2: Colony 56 ligt in een bos ter grootte van Duitsland, zeven uur rijden van de dichtstbijzijnde stad. In deze Russische strafgevangenis brommen 260 levensgevaarlijke moordenaars. In The Condemned een portret van de gedetineerden in deze afgelegen en zwaarbewaakte Russische nor.

Weer:

Donderdag laat qua weer een mix zien van zon en regen. In het oosten kan ook nog een onweersklap te horen zijn. In het oosten en zuidoosten kan het kwik nog oplopen tot 26 graden. Aan zee wordt het niet warmer dan zo'n 22 graden. In de loop van de dag trekt de wind aan. Aan zee kan de wind krachtig worden, in de rest van het land zwak tot matig. (Bron: KNMI)