Zware bergetappe in Tour, Pittige dag voor wandelaars Vierdaagse

Zware bergrit in Tour

In de zeventiende etappe van de Tour de France moet het peloton woensdag tijdens 183 kilometer koersen vier gecategoriseerde beklimmingen, waaronder twee van de buitencategorie, bedwingen. De aankomst ligt op 28 kilometer na de top van de Galibier, de slopende slotklim in de Alpen. Chris Froome rijdt nog in het geel, maar kan zeker aanvallen op zijn leiderstrui verwachten.

Spannende dag voor wandelaars Vierdaagse

Op de tweede dag van de Vierdaagse - De dag van Wijchen - wacht de wandelaars een pittige uitdaging. Niet alleen wordt het veruit het van de vier dagen veruit het heetst, er is ook gewaarschuwd voor mogelijk zware onweersbuien, hagel en regen.

Raad Amsterdam stemt over IJ-brug

De gemeenteraad van Amsterdam stemt woensdag over de bouw van twee fietsbruggen over het IJ. Deze bruggen, die bij Java-eiland en West komen te liggen, moeten het fietsverkeer rondom het Centraal Station ontlasten. Minister Melanie Schultz van Haegen heeft al te kennen gegeven tegen de komst van de bruggen te zijn, omdat ze volgens haar de scheepvaart in gevaar brengen.

Onweer verwacht

Woensdag wordt het in het hele land broeierig warm, met al in de middag vanuit het zuidwesten kans op zware regen- en onweersbuien. Het KNMI waarschuwt dat de buien gepaard kunnen gaan met hagel, (zware) windstoten en veel regen in korte tijd.Weerplaza meldt dat de de meeste buien naar verwachting over de westelijke helft van het land zullen trekken, vooral in Zuid-en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland, al is dit bij dergelijke buien lastig te voorspellen.

Rechtszaak gewapende overval Gees

Vier mannen, een 28-jarige Amsterdammer en drie Belgen (22, 24, 26 jaar), moeten woensdag voorkomen voor een gewapende overval op een woning in het dorpje Gees (Drenthe) op 30 juni 2016. De 69-jarige bewoner werd zwaar mishandeld en overleed aan zijn verwondingen. Hij verhuurde vakantiehuisjes in het dorp (bungalowpark De Kamp), vooral aan buitenlandse werknemers.

En verder:

- staat op het WK Zwemmen in Hongarije de 5 kilometer open water voor vrouwen op het programma, waarbij ook Sharon van Rouwendaal aan de start verschijnt. Twee jaar geleden werd ze vierde op deze afstand bij de WK in Sochi. Eerder dit WK eindigde Van Rouwendaal teleurstellend als zestiende.

- komt het CBS met cijfers over de belangrijkste doodsoorzaken van Nederlandse mannen en vrouwen in 2016.

- is er een regiezitting voor de rechtbank van Amsterdam in een internationaal onderzoek naar het witwassen van 100 miljoen euro. Verdachten zijn twee mannen uit Beverwijk en Dubai en een viertal bedrijven uit Beverwijk. Het geld zou via Nederland zijn weggesluisd naar belastingparadijzen. Het OM ziet de Nederlander E. P. als leider.

TV-Tip: DNA Onbekend

20.35-21.20, NPO 1: Jennefer werd als drugsbaby op Aruba geboren en geadopteerd door een schattig Nederlands echtpaar. Op 32-jarige leeftijd achterhaalde ze wie haar biologische moeder is, maar de identiteit van haar vader bleef een raadsel. Tot vandaag.

Weer:

Woensdag begint als een bloedhete dag waarbij de temperatuur op veel plaatsen zal oplopen tot boven de 30 graden. In de loop van de dag neemt de kans op onweer toe. Hierbij is er een grote kans op veel regen, hagel en zware windstoten. (Bron: KNMI)