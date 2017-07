Vierdaagse van start, Tour begint aan laatste week

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nijmeegse vierdaagse van start

In Nijmegen gaat de 101e editie van de vierdaagse van start. Er hebben zich 44.680 lopers ingeschreven, onder hen 5200 militairen afkomstig uit 25 landen. De wandelaars moeten zich voorbereiden op tropische temperaturen. Woensdag wordt met afstand de heetste dag.

Uitspraak hoger beroep Rick Brandsteder

In een civiele zaak probeert een man die in 2013 meedeed aan het spelprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht een schadeclaim af te dwingen. Hij is het er niet mee eens dat hij moest stoppen nadat hij per abuis de knop had ingedrukt om het bod van de bank te accepteren. Vorig jaar moest presentatrice Linda de Mol al getuigen in de zaak.

Tour begint aan laatste week

In de Tour de France moeten de renners na een welverdiende rustdag meteen weer flink aan de bak. Aan het begin van de etappe staat meteen de beklimming van de Côte de Boussoulet op het programma, een beklimming van de derde categorie. Chris Froome verdedigt in de laatste Tour-week een minimale voorsprong. Uran, Bardet en Aru volgen op minder dan een halve minuut achter de Brit.

En verder:

- is op het vakantieresort Hof van Saksen de opening van drie indoor waterglijbanen: de grootste indoor waterglijbaan ter wereld, de hoogste bandglijbaan in de Benelux en de hoogste en steilste speedslide van Nederland.

- is het Nelson Mandela International Day

TV-Tip: Het gevoel van De Vierdaagse

19.00-20.00, NPO 1: Eén stel gaf elkaar het jawoord, zes mensen liepen door naar de hemel en tienduizenden kwamen met bloedende hielen de finish over: de Walk of the World heeft de afgelopen honderd jaar al meer dan genoeg materiaal opge­leverd voor een spannende dramaserie. Het wachten is op, ja wat eigenlijk?

Weer:

Dinsdag blijft het droog en is het op veel plaatsen zomers warm met maxima rond 25 graden. Daarbij wisselen zon en sluierwolken elkaar af. Woensdag wordt het 27 tot lokaal 31 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een pittige regen- of onweersbui toe. Vanaf donderdag is het minder warm en blijft de kans op een bui.