Onthulling monument MH17, Lange formatiedag

Lange formatiedag

In het Haagse Johan de Witt-huis komen de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bijeen voor een lange formatiedag. Van 10.00 tot 21.00 uur zijn ze van plan te onderhandelen. Het is de laatste week van onderhandelen voordat de partijen op vakantie gaan. In de loop van augustus praten ze verder.

Zaak tegen Miljoenenjacht

In een civiele zaak probeert een man die in 2013 meedeed aan het spelprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht een schadeclaim af te dwingen. Hij is het er niet mee eens dat hij moest stoppen nadat hij per abuis de knop had ingedrukt om het bod van de bank te accepteren. Vorig jaar moest presentatrice Linda de Mol al getuigen in de zaak.

Onthulling monument MH17

De officiële onthulling van een herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de MH17-ramp op Schiphol. In een herdenkingsbos komen 298 bomen - een voor elk slachtoffer - in de vorm van een lint. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aanwezig, net als premier Mark Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Hoger beroep aanval moskee

Maandag begint de pro-formazitting in het hoger beroep van vier mannen die ervan worden verdacht op 27 februari vorig jaar molotov-cocktails te hebben gegooid naar een moskee in Enschede. Zij kregen allen een celstraf van vier jaar (deels voorwaardelijk) voor brandstichting met een terroristisch oogmerk. Een vijfde man kreeg twee jaar omdat hij spijt heeft betuigd. Hij komt ook niet in beroep.

Rustdag in Tour

De renners in de Tour de France genieten van hun tweede rustdag in Le Puy-en-Velay. De ploegen zullen hier persconferenties geven met het oog op de laatste Tourweek. Daarin gaat het peloton nog de Alpen in en staat er ook nog een tijdrit in Marseille op het programma, voor de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs.

TV-Tip: 2Doc: 0,03 Seconde

20.25-22.10, NPO 2: Talent, gedrevenheid en afzien betekenen alles in topsport, maar bieden geen enkele garantie op succes. De internationale concurrentie is gigantisch. De verschillen zijn miniem, de gevolgen enorm. In de documentaire 0,03 Seconde volgt Suzanne Raes vijf topzwemmers op weg naar de Olympische Spelen in Rio.

Weer:

Maandag ontstaat er steeds meer ruimte voor de zon. Alleen in het zuiden kan er nog wat regen vallen in de ochtend. In het zuiden kan het 24 graden worden. In het noorden wordt het niet warmer dan een graad of 20. De wind is zwak tot matig. (Bron: KNMI)