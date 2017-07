Verstappen in actie op Silverstone, Wimbledon-finale Federer-Cilic

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Max in actie op Silverstone

Op het circuit van Silverstone wordt de Britse Grand Prix verreden. Onze Max Verstappen start als vierde. Bij de kwalificatie eindigde hij als vijfde, maar Mercedes-coureur Valtteri Bottas moet vijf plaatsen terug wegens een versnellingsbakwissel. Lewis Hamilton lijkt met afstand de snelste, maar het veranderlijke Britse weer kan wellicht nog voor een verrassing zorgen.

Brennerpas kort dicht

De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is zondagochtend enkele uren afgesloten. De ANWB adviseert vakantiegangers daar in hun plannen rekening mee te houden. "Tussen 6.30 uur en ongeveer 10.00 uur worden in het gebied enkele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt", aldus een woordvoerder zaterdag. De A22 en de SS12 zijn in die uren in beide richtingen afgesloten tussen Brixen en Sterzing. Ook het treinverkeer ligt dan stil.

Pittige heuvels in Tour

De vijftiende etappe in de Tour de France lijkt op het lijf geschreven van de aanvallers. Het peloton moet in de rit naar Le Puy-en-Velay enkele bergen over, al ligt het laatste grote obstakel op 40 kilometer van de meet. Chris Froome verdedigt in het klassement een kleine voorsprong.

Finale Wimbledon

In de mannenfinale op Wimbledon kan de Zwitser Roger Federer voor de achtste keer de beker opeisen. Het is zijn elfde finale. Zijn laatste zege dateert alweer van vijf jaar geleden. In de finale neemt hij het op tegen de Kroaat Marin Cilic.

Referendum tegen Maduro

De Venezolaanse oppositie houdt zondag een onofficieel referendum over de voorgenomen plannen van president Nicolás Maduro om de constitutie te veranderen. De stemming is een protest tegen Maduro en om zijn bewind te ondermijnen. Om zijn politieke tegenstanders buitenspel te zetten, kondigde Maduro op 1 mei aan dat hij een nieuwe nationale vergadering in het leven wil roepen. Die krijgt de bevoegdheid om de grondwet te herschrijven. Het nieuwe orgaan zal bestaan uit gewone burgers en overheidsmedewerkers die op de hand zijn van de regering. De stemming hierover staat voor 30 juli op de planning.

EK voetbal voor vrouwen van start

In Utrecht gaat het EK voor vrouwen van start. Om 18.00 uur trappen Nederland en Noorwegen af in de Galgenwaard. Het EK in eigen land kan misschien wel de definitieve doorbraak van het vrouwenvoetbal in Nederland worden.

Netanyahu in Parijs voor herdenking razzia

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in Parijs om daar te herdenken dat 75 jaar geleden rond de 13.000 (buitenlandse, geen Franse) Joden bijeen werden gedreven door de Franse politie in het wielerstadion Vélodrome d'Hiver. De razzia gebeurde in opdracht van de nazi's. Nog geen honderd van hen hebben de oorlog overleefd. Ook de Franse president Emmanuel Macron zal aanwezig zijn.

WK Zwemmen

Sharon van Rouwendaal kan bij de WK zwemmen in Boedapest voor de eerste Nederlandse medaille zorgen. Ze is een van de favorieten op het onderdeel 10 kilometer open water, waarop ze de regerend olympisch kampioene is.

TV-Tip: Hinterland

22.10-23.50, NPO 1: Tom Mathias is nog aan het bijkomen van alle ellende uit het vorige seizoen of hij moet weer aan de bak en uitzoeken wie verantwoordelijk is voor het in brand steken van een boerderij. Bij de vuurzee kwam het achtjarige zoontje van houthandelaar Rhodi Davies om het leven.

Weer:

Zondag blijft het bewolkt. Het kan af en toe wat regenen - vooral in het noorden - en af en toe breekt de zon door de bewolking heen. In het zuiden kan het 25 graden worden, in het noorden wordt het waarschijnlijk niet warmer dan een graad of 20 graden. De wind is matig.