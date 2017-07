Herdenking mislukte coup Turkije, kwalificatie Britse Grand Prix

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Herdenkingen van mislukte coup Turkije

Het is precies een jaar geleden dat een factie binnen het Turkse leger een poging deed de macht in het land over te nemen. Bruggen over de Bosporus in Istanbul werden geblokkeerd door legereenheden en aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan gingen de straat op. Zo'n 241 mensen kwamen om het leven en 2.194 anderen raakten gewond. Afgelopen week vonden al verschillende herdenkingen plaats maar ook zaterdag zal de gebeurtenis zowel in Turkije als in Nederland worden herdacht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen in heel Turkije alert te blijven en samenscholing, demonstraties en drukke plaatsen te vermijden

Kwalificatie Grand Prix van Groot-Brittannië

Zondag wordt op het circuit van Silverstone de Britse Grand Prix verreden. De twintig Formule 1-coureurs bepalen zaterdag tijdens de kwalificatie om 14.00 uur de startopstelling. De race zondag is voor Max Verstappen de kans om weer eens de finish te halen. Dat lukte de Nederlander de afgelopen drie races niet, door problemen met zijn Red Bull.

Heuvelrit in Tour

De veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk gaat zaterdag van Blagnac naar Rodez. Het gaat om een heuvelachtige koers van 181,5 kilometer. Het parcours lijkt een ideale kans voor Greg van Avermaet om deze Tour zijn eerste etappe te winnen. De Belg won hier in 2015 ook. Fabio Aru verdedigt voor de tweede dag op rij zijn gele trui.

Eerste enkelfinale op Wimbledon

In het enkeltoernooi op Wimbledon staat de eerste finale op het programma, bij de dames. Venus Williams treft de Spaanse Garbine Muguruza. Voor de 37-jarige Amerikaanse is het de negende finale op Wimbledon. De eerste speelde (en won) ze in 2000, zeventien jaar geleden. Muguruza speelt haar tweede finale op het heilige gras.

Herdenking eerste transport kamp Westerbork naar Auschwitz-Birkenau

Het is zaterdag precies 75 jaar geleden dat het eerste transport met mensen vanuit kamp Westerbork naar Auschwitz-Birkenau werden vervoerd. Op 15 en 16 juli 1942 werden de eerste gevangenen, in totaal 2030 Joden, naar Auschwitz gedeporteerd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog reden er 93 treinen vanuit kamp Westerbork richting de kampen in Oost-Europa. Om hier bij stil te staan worden op zaterdag 15 en zondag 16 juli in Kamp Westerbork veel activiteiten georganiseerd zoals de presentatie van het boek De Namen.

Brandweeroefening Maastunnel

Een specialitisch team van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond neemt haar uitruklocatie in de Maastunnel in Rotterdam in gebruik. Vanaf deze plek gaat het team met brandweer-Segways en een interventievoertuig de tunnel in op het moment dat zich een incident voordoet in de reizigersbuis. Na de opening van de uitruklokatie is er een grootschalige oefening waarbij de hulpdiensten de procedures nog een keer oefenen, voordat de renovatie van de Maastunnel echt van start gaat.

En verder:

TV-Tip: Het beste van 10 jaar Beste zangers

20.30-21.20, NPO 1: Zo'n terugblik is natuurlijk lachen, gieren, brullen, maar wel een beetje makkelijk. Zeg eens eerlijk, wat weet jij eigenlijk zelf nog van de afgelopen tien jaar zingen en zagen? Wie deed er bijvoorbeeld maar liefst drie keer mee aan het programma? En wie behaalde een eerste plek in de iTunes-lijst?

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Zaterdag is het behoorlijk grijs en valt er wat regen, vooral in het noorden en midden van het land. Het wordt 18 tot 21 graden. Zondag is het vrijwel overal droog, met geregeld zon en maxima rond 23 graden.