Herdenkingen in Frankrijk, bergrit in Tour

Bergrit voor Tourrenners

Er staat een korte maar pittige rit in de Pyreneeën te wachten voor de Tourrenners. De dertiende etappe van 101 kilometer voert de renners van Saint Girons naar Foix. Onderweg zijn er drie beklimmingen van de eerste categorie. Het is voor Chris Froome de eerste kans om de gele trui terug te pakken. De Brit moest die na de twaalfde etappe afstaan aan de nieuwe klassementsleider Fabio Aru.

Herdenkingen in Frankrijk

Tijdens de Franse nationale feestdag op 14 juli wordt jaarlijks de bestorming van de Bastille herdacht in 1789, wat tevens de Franse Revolutie inluidde. Dit jaar valt de dag ook samen met de herdenking van de terroristische aanslag in Nice, waarbij een jaar geleden 86 mensen omkwamen. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump uitgenodigd om de festiviteiten bij te wonen. Macron nodigde Trump uit om te herdenken dat de Amerikanen honderd jaar geleden deelnamen aan de Eerste Wereldoorlog.

Loting Ajax, PSV en FC Utrecht

Door de UEFA wordt de loting verricht voor de derde ronde van de voorronde voor de Champions League en de Europa League. Ajax hoort welke tegenstander de eerste te nemen horde wordt opweg naar een mogelijke Champions League-deelname. PSV gaat voor deelname aan de Europa Leage zelf. Dat doet ook FC Utrecht, maar die ploeg moet nog wel eerst afrekenen met Valletta FC, een club van Malta. Het terugduel is volgende week donderdag. Op Malta werd donderdag met 0-0 gelijkgespeeld.

Uitspraak hoger beroep Tjeukermeermoord

Het gerechtshof in Leeuwarden doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep van de Tjeukermeermoord-zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden eiste eind juni zes jaar cel tegen de 29-jarige George H. Eerder veroordeelde de rechtbank de verdachte tot twee jaar cel wegens betrokkenheid bij de dood van de 35-jarige Omar Kourrich uit Amsterdam.

Vrije trainingen Grand Prix van Groot-Brittannië

Om 10.00 uur en 14.00 uur worden op het circuit van Silverstone de eerste twee vrije trainingen afgewerkt in aanloop naar de Britse Grand Prix. Het is voor Max Verstappen de kans om de zure nasmaak van zijn vijfde uitvalbeurt van het seizoen in Oostenrijk weg te spoelen. De race op Silverstone is zondag om 14.00 uur.

Omzetcijfers detailhandel

Op vrijdag wordt duidelijk hoe de Nederlandse detailhandel het in de maand mei heeft gedaan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder bekend dat winkeliers in de maand april nog bijna 5 procent meer hebben omgezet dan een jaar eerder. Met name non-foodwinkels wisten toen meer te verkopen.

En verder:

- Rondt een groep van rond de 60 imams een Europese tocht van "Moslims tegen terrorisme" af. De tocht begon in Berlijn en ging via Brussel, Toulouse en Nice en eindigt in Parijs. In alle plaatsen vonden aanslagen plaats.

- Vrijdag wordt het nieuwe zeeleeuwenverblijf in Safaripark Beekse Bergen geopend. Er komen zeven Californische zeeleeuwen te wonen. Uiteindelijk gaan de zeeleeuwen hun verblijf delen met Zuid-Afrikaanse zeeberen.

- Gaat voor het zuiden van Nederland de schoolvakantie in.

TV-Tip: Dit zijn wij

21.15 - 22.00, NPO 2: Het Parool noemde het doodzonde en ook documentairemaker Michiel van Erp kon wel janken: ondanks de lovende recensies zaten maar weinig kijkers op Dit zijn wij te wachten. Om niet al te zwaarmoedig af te sluiten, staat deze laatste aflevering in het teken van, jawel... feest!

Weer:

Vrijdag trekken er enkele buien, met kans op onweer, van west naar oost over het land. Er is van tijd tot tijd ook zon. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Zaterdag valt er wat regen, vooral in het noorden en midden van het land. Zondag is het overwegend droog, met geregeld zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden.

