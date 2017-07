Tour terug in de bergen, Laatste kans voor baby Charlie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Laatste kans voor baby Charlie

De ouders van de Britse baby Charlie Gard krijgen een laatste kans om het Hof ervan te overtuigen dat hun kind verdere behandeling nodig heeft in de Verenigde Staten. De doodzieke Charlie, die lijdt aan een uiterst zeldzame dodelijke spierziekte, liep vanwege zijn ziekte een hersenbeschadiging op. Een specialistische medische behandeling in de Verenigde Staten zou hem kunnen helpen. De Britse rechter verbood in april echter dat Charlie in het buitenland zou worden behandeld. De ouders gingen tegen deze uitspraak in beroep.

Beroep NAM tegen gaswinningsbesluit

Het beroep van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) tegen het besluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken) om de gaswinning in Groningen terug de draaien dient bij de Raad van State. Kamp wil vanaf oktober de gaswinning in de provincie, die nu ligt op 24 miljard kuub per jaar, met 10 procent terugbrengen. Dit om de kans op het aantal en op zwaardere aardbevingen in Groningen te verminderen. De NAM is het hier niet mee eens en wil via het beroep duidelijke kaders krijgen over de veiligheid in Groningen.

Man moet voorkomen voor lekken perazijnzuur

Een 'verwarde' 26-jarige medewerker van het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel moet voorkomen. Hij wordt er van verdacht afgelopen mei perazijnzuur (ontsmettingsmiddel) te hebben gelekt, waaraan minstens veertien mensen in het ziekenhuis werden blootgesteld en sommigen ziek werden.

Tour terug in de bergen

In de twaalfde etappe van de Tour de France trekken de renners donderdag de Pyreneeën in. Dan legt het peloton 214,5 kilometer af van Pau naar Peyragudes. Onderweg moeten er zeven beklimmingen worden bedwongen, waaronder een van de buitencategorie en twee van de eerste categorie. Geletruidrager Chris Froome zal proberen zijn concurrenten, waaronder vooral Fabio Aru, achter zich te houden.

Opvolger Obamacare in aantocht

De Amerikaanse Senaat presenteert een aangepast ontwerp van de nieuwe zorgwet die Obamacare moet vervangen. Eerder stelde de Senaat de stemming over de wet uit omdat de Republikeinen niet genoeg stemmen voor aanpassing van de huidige zorgwet wisten te behalen. Om te zorgen dat de nieuwe wet erdoor komt, hebben de Republikeinen 50 ja-stemmen nodig van de 52 Republikeinen in de Senaat. Sommigen van hen zijn echter sceptisch over de nieuwe wet.

Halve finales Wimbledon

Op Wimbledon staan donderdag de halve finales bij de vrouwen op het programma. De Spaanse Garbine Muguruza neemt het in de eerste partij op tegen de Slowaakse Magdalena Rybarikova. Daarna speelt de Amerikaanse Venus Williams, die het toernooi al vijf keer won, tegen de Britse hoop Johanna Konta.

Trump in Parijs

De Amerikaanse president Donald Trump is in Parijs voor een tweedaags bezoek aan de Franse president Emmanuel Macron. Beide leiders bespreken naar verwachting onderwerpen als de oorlog in Syrië en de strijd tegen het terrorisme. Donderdagmiddag geven Trump en Macron een persconferentie naar aanleiding van hun gesprek.

En verder:

- Gaat op festivalterrein ‘De Schans’ in Lichtenvoorde het festival Zwarte Cross van start. Het festival duurt tot en met zondag. Er worden ruim tweehonderdduizend mensen verwacht.

TV-Tip: Ons goeie geld

19:10 – 19:45 uur, NPO 2: Hoe doet een ander dat? Als het om geld gaat, is iedereen wel nieuwsgierig naar het inkomsten- en uitgavenpatroon van de buurman of zijn beste vriend. Want waar betalen Ger en Ada van nummer 9 in hemelsnaam die nieuwe caravan van?

Weer:

Na de regen van woensdag blijft het donderdag droog. Wel komen er stapelwolken voor. Heel warm wordt het niet: 17 graden in het noorden, 20 graden in het zuiden. De wind blijft zwak. (Bron: KNMI)

