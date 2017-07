Mogelijk overlast door groot regenfront, Mannen spelen kwartfinales Wimbledon

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Mogelijk overlast door regen

Heel Nederland krijgt woensdag te kampen met langdurige regenval. Een groot regenfront uit het westen zorgt ervoor dat het vanaf middernacht zo’n vijftien uur doorlopend gaat regenen. "Heel Nederland krijgt met dit regenfront te maken", aldus weervrouw Femke Goutbeek van het KNMI. "En overlast is zeker niet uit te sluiten. Maar het zal niet met bakken uit de lucht komen." De meteorologische dienst geeft pas een weercode af als er grote overlast wordt verwacht.

Weer massasprint verwacht in Tour

De elfde etappe van de Tour de France eindigt hoogstwaarschijnlijk met een massasprint. Het 203 kilometer lange parcours kent alleen op zestig kilometer van de meet een klein klimmetje en dus is de kans groot dat de Duitser Marcel Kittel naar zijn vijfde dagsucces van deze Tour snelt. Namens Nederland hoopt Dylan Groenewegen, die dinsdag derde werd, op zijn eerste ritwinst.

Strafzaak beleggingsfraudeurs van start

Strafzaak rond de beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind. Verdachten zijn Stefan S. (35 jaar) en Ronald de G. (60 jaar). Van vastgoedbeleggingen (Noordenwind) verlegden ze de blik naar windenergie (Hollandsche Wind), vervolgens weer naar zonnepanelen (Morvan Capital) en toen naar ‘slimme en heldere renderende projecten’ (Bright Invest). Ze haalden in korte tijd veel geld binnen en gingen vervolgens failliet. Bij elkaar zouden ze beleggers in Hollandsche Wind/Noordenwind via hun verboden piramide-constructie voor zo’n 8 miljoen euro hebben opgelicht.

Oefening militairen

In Rotterdam is een oefening van militairen. De oefening maakt deel uit van een uitgebreid oefenprogramma om deel uit te maken van de supersnelle interventiemacht van de NAVO, de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) in 2019/2020.

Kwartfinales Wimbledon

Op Wimbledon staan de vier kwartfinales bij de mannen op het programma. Roger Federer moet in de jacht op zijn achtste titel op het Londense gras afrekenen met de Canadees Milos Raonic. Publiekslieveling Andy Murray treft Sam Querrey uit de Verenigde Staten. Verder speelt Novak Djokovic tegen Tomas Berdych om een plaats in de halve finales, Gilles Müller tegen Marin Cilic.

En verder:

- Burgers' Zoo in Arnhem opent woensdag naar eigen zeggen de grootste overdekte mangrove ter wereld. De Arnhemse mangrove beslaat 3.000 vierkante meter en ligt onder een koepel van zestien meter hoog. In het 'oceaanbos' leven zeekoeien, wenkkrabben, vissen, kwallen, vogels en honderden vlinders.

- In Noord-Ierland worden woensdag de jaarlijkse Oranjemarsen gehouden. De controversiële marsen staan in het teken van de herdenking van de overwinning van de Nederlandse en protestantse stadhouder Willem III op de katholieke koning Jacobus II. De marsen lopen regelmatig uit op ongeregeldheden omdat ze ook door katholieke wijken gaan.

TV-Tip: Bonje met de buren

21:25 – 22:30 uur, SBS6: In Noord-Groningen vliegen de bankstellen, koelkasten en trapliften nog net niet in het rond. Renate is klaar met haar asociale buurman en roept de hulp van Patty en Jochem in, want na valse beschuldigingen en doodsbedreigingen is de wanhoop nabij.

Weer:

De dag begint met veel regen. Met name in het midden en het zuiden kan er lokaal zelfs 50 millimeter regen vallen. In het zuidoosten kan het in de middag ook gaan onweren. Later op de dag klaart het weer op vanuit het noordwesten. Het kwik blijft steken op zo'n 18 graden. De wind blijft zwak tot matig, langs de kust kan hij krachtig worden. (Bron: KNMI)

