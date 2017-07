Tourrenners na rustdag weer op weg, behandeling zaak brand Leeuwarden

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Tiende Touretappe weer terrein van sprinters

Na de rustdag van maandag hervat het peloton de Tour de France met de tiende etappe van Périgueux naar Bergerac. De rit is overwegend vlak, waardoor Marcel Kittel zijn kans ruikt in de massasprint. De Duitser is deze Tour belangrijke concurrenten als Arnaud Démare, Mark Cavendish en Peter Sagan kwijtgeraakt.

Behandeling zaak dodelijke brand Leeuwarden

De eigenaar van een pand in Leeuwarden waar in 2013 door brand een student om het leven kwam staat dinsdag voor de rechter. Hem wordt dood door schuld verweten. Het Openbaar Ministerie was aanvankelijk niet van plan de eigenaar van het pand te vervolgen. De nabestaanden van het slachtoffer waren het daar niet mee eens en waren een zogeheten Artikel 12-procedure gestart. Daarop heeft het Hof aangegeven dat er wel aanleiding is om te vervolgen.

Uitspraak hof in zaak twaalfjarige kankerpatiënt

De vader van een twaalfjarige kankerpatiëntje uit Noord-Holland spande een zaak tegen de stichting De Jeugd- en Gezinsbeschermers, omdat zij weigeren de jongen te verplichten chemokuur te ondergaan. De zieke jongen wilde de behandeling niet en de gezinsvoogd respecteerde zijn besluit. De rechtbank stelde de jongen en de voogd in het gelijk, waarna de vader in hoger beroep ging.

Herdenking mislukte coup in Turkije

In Apeldoorn staat de herdenking op het programma die afgelopen dagen de diplomatieke spanningen tussen Nederland en Turkije weer deden oplaaien. Vicepremier Turguk Türkes wilde de herdenking bijwonen, maar dit werd geblokkeerd door het Nederlandse kabinet. Toen Türkes afzag van het bezoek kon de herdenking doorgaan.

En verder:

- Dient een zitting bij de Raad van State over het verzoek van de NOS, de Volkskrant en RTL Nederland aan de minister van Veiligheid en Justitie om informatie openbaar te maken over de afwikkeling van de vliegramp met MH17.

- Wordt in Den Haag met de Nationale Herdenking Srebrenica Genocide 2017 stilgestaan bij de massamoord in 1995.

- Doet het hof uitspraak in de zaak tegen een verzorger uit Huissen (Gelderland) die twee minderjarige, ernstig gehandicapte jongens seksueel misbruikte. Tegen hem is vier jaar celstraf geëist waarvan één jaar voorwaardelijk. Als het aan de aanklager ligt krijgt de man ook een beroepsverbod van zes jaar plus een behandeling.

TV-Tip: De Surprise

20.30 - 22.10 uur, NPO3: De Surprise draait om een multimiljonair die voor het eerst in zijn leven verliefd wordt. Regisseur en scenarioschrijver Mike van Diem deed iets dappers door na de Oscar voor Karakter met zoiets pretentieloos als een romantische komedie op de proppen te komen, maar het is er wel eentje met een leuke draai. Het licht absurdistische toontje geeft deze stijlvolle, volgens het beproefde recept gemaakte 'romcom', net dat beetje extra.

Weer:

Maandag is het afwisselend zonnig en bewolkt. Vanuit het zuiden trekken er in de loop van middag ook buien over het land. Deze buien gaan zo af en toe gepaard met onweer. Het wordt 22 tot 27 graden.

