Vervolg vredesgesprekken Syrië, cijfers over faillissementen bedrijven

Vredesgesprekken Syrië gaan verder

Strijdende partijen in Syrië komen bijeen in Genève voor de zevende ronde van vredesgesprekken onder leiding van de Verenigde Naties. De verwachtingen zijn hooggespannen, omdat het de tweede keer is dat ook de rebellen die onderling overhoop liggen, bij de gesprekken aanwezig zijn. Eerder noemde de speciale VN-gezant Staffan de Mistura de gesprekken een opmaat naar meer afstemming tussen de partijen. Zondag ging bovendien een staakt-het-vuren in, dat geldt voor het zuidwesten van Syrië. De wapenstilstand werd overeengekomen door de VS en Rusland en had tot gevolg dat het zondag rustig was in het gebied.

Uitspraak in zaak schadeclaim om klassenfoto

De rechter in Den Haag doet uitspraak in een zaak die is aangespannen door een ouder van een oud-leerling van de Maria Montessori School in Den Haag. De dochter van een islamitische moeder stond in 2015 niet op de klassenfoto, omdat deze werd gemaakt op de dag van het Offerfeest. Veel kinderen, onder wie de betreffende leerlinge, hadden die dag toestemming om thuis te blijven. De moeder stelt dat haar dochter niet gelijk is behandeld en eist een schadevergoeding van 10.000 euro van de school. De school bleef volgens haar in gebreke omdat niet voldoende werd geprobeerd om de klassenfoto op een andere dag te maken.

Cijfers over faillissementen bedrijven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoeveel bedrijven in juni van dit jaar failliet zijn gegaan. In mei nam het aantal failliete ondernemingen licht toe, terwijl het aantal in april juist nog het laagst was in ruim negen jaar. In mei 2013 liet het aantal uitgesproken faillissementen een piek zien. Daarna was er sprake van een dalende trend. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging ongeveer een kwart minder bedrijven over de kop dan in dezelfde periode in 2016.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten verder over formatie

Het overleg over de mogelijkheden voor een kabinet met de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat verder onder leiding van informateur Gerrit Zalm. De gesprekken verplaatsen zich maandag naar het Johan de Witthuis in Den Haag. De nieuwe locatie ligt op een paar honderd meter van de Stadhouderskamer op het Binnenhof waar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie normaliter onderhandelen over een nieuw kabinet.

En verder:

- Is de publicatie van het jaarlijkse overzicht van de populairste honden- en kattennamen.

- Hebben de renners in de Tour de France een rustdag.

- Ontvangt premier Rutte de Vietnamese president Phuc.

TV-Tip: De Surprise

20.30 - 22.10 uur, NPO3: De Surprise draait om een multimiljonair die voor het eerst in zijn leven verliefd wordt. Regisseur en scenarioschrijver Mike van Diem deed iets dappers door na de Oscar voor Karakter met zoiets pretentieloos als een romantische komedie op de proppen te komen, maar het is er wel eentje met een leuke draai. Het licht absurdistische toontje geeft deze stijlvolle, volgens het beproefde recept gemaakte 'romcom', net dat beetje extra.

Weer:

Maandag is het afwisselend zonnig en bewolkt. Vanuit het zuiden trekken er in de loop van middag ook buien over het land. Deze buien gaan zo af en toe gepaard met onweer. Het wordt 22 tot 27 graden.

