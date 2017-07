Zware bergrit in Tour, Verstappen in actie in Oostenrijk

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zware bergrit voor Tourrenners

De negende etappe van de Tour de France geldt als een van de zwaarste in de ronde. In de 181,5 kilometer van Nantua naar Chambéry zitten drie beklimmingen van de buitencategorie. Na de achtste etappe van zaterdag blijft Chris Froome de drager van de gele trui. De winnaar van zaterdag, Lilian Calmejane, heeft de bergtrui overgenomen van Fabio Aru.

Grand Prix van Oostenrijk

Na twee teleurstellende uitvalbeurten hoopt Max Verstappen zondag weer eens punten te scoren. Red Bull Racing rijdt op de Red Bull Ring een thuisrace. Het team van Mercedes won de laatste drie races in Oostenrijk. De race begint zondag om 14.00 uur.

Aankomst March for Justice in Istanbul

Zondag arriveert de March for Justice, een protestmars van de Turkse seculiere oppositie, in Istanbul. De demonstranten begonnen hun mars maandag in Ankara en vragen met de tocht aandacht voor de duizenden Turken die in de nasleep van de mislukte coup vorig jaar zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met de geestelijk leider Fethullah Gülen, de man die volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan achter de coup zou zitten.

TV-Tip: Three Wives, One Husband

22:45 – 23:40, NPO3: Eén man, drie vrouwen. Wellicht een fantasie van sommigen, maar het is alles behalve gangbaar. Tenzij je een fundamentalistische mormoon uit Utah bent, dan kan het namelijk wel. In Three Wives, One Husband maken we kennis met Enoch Foster. Hij heeft twee echtgenotes en legt het aan met een mogelijke derde.

Weer: Zondag zijn er zonnige perioden. in de loop neemt vanuit het zuiden de bewolking toe maar het blijft droog. Het wordt 22 tot 26 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Maandag komen er vanuit het zuiden buien het land binnen. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 25 graden.

