Tourrenners gaan de bergen in, Protest tegen Thierry Baudet

Protest tegen Thierry Baudet

Het Comité Groningen Tolerant en de noordelijke afdeling van de actiegroep Anti Fascistische Actie (AFA) gaan demonstreren tegen de komst van Forum voor Democratie-kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema naar Groningen. Baudet en Hiddema maakten eerder bekend naar het noorden te komen om hun Groningse kiezers te bedanken en hun politieke plannen uiteenzetten.

Tour gaat de bergen in

In de Tour de France staat er na een week koersen eindelijk een etappe op de rol die interessant is voor vluchters. In het tweede deel van de 187 kilometer lange rit tussen Dole en Station des Rousses liggen drie beklimmingen; van achtereenvolgens de derde, tweede en eerste categorie. De grote vraag is of de eventuele vluchters stand zullen houden in de redelijk vlakke tien kilometers na de laatste beklimming. Mogelijk gaan ook al de eerste klassementsrenners op zoek naar tijdwinst.

Tweede dag G20

Het is zaterdag de tweede dag van de G20-top in Hamburg. Vrijdag ging de top van start met de eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin. Gastvrouw en bondskanselier Angela Merkel vroeg de leiders van de negentien belangrijkste economieën en de Europese Unie open te staan voor compromissen tijdens de top. Dat daarvoor een nachtje onderhandelen nodig zou zijn, nam ze graag voor lief.

Kwalificatie GP Oostenrijk

In Oostenrijk vindt de kwalificatie plaats voor de Grand Prix van Oostenrijk op zondag. Er wordt wederom veel verwacht van Max Verstappen, aangezien hij hier vorig jaar als tweede eindigde. In de afgelopen races werd de Limburger echter vaak getroffen door pech.

Laatste editie Sensation

Na achttien jaar vindt de allerlaatste editie van Sensation in Amsterdam plaats, met als thema The Final. Sensation begon in 2000 in de Amsterdam ArenA en trekt jaarlijks zo'n 40.000 bezoekers. Voor de feestgangers geldt de dresscode dat iedereen in het wit gekleed moet komen.

TV-Tip: Beste zangers

20.25-21.25, NPO1: De tranen vloeiden dit seizoen rijkelijk tijdens de zonovergoten opnames van Beste Zangers. Nee, niet van ellende, maar allemaal uit pure emotie. In deze extra aflevering vraagt Jan Smit de zangers om verrassende duetten met elkaar aan te gaan. Dat wordt weer huilen geblazen.

En verder:

- voetballen de Oranjevrouwen hun laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan het EK in eigen land. In Het Kasteel in Rotterdam is Wales om 16.00 uur de tegenstander.

- begint het vierdaagse bezoek van de Vietnamese minister-president Nguyen Xuan Phuc aan Nederland. Hij wordt hierbij vergezeld door verschillende leden uit zijn kabinet en meer dan honderd ondernemers uit diverse sectoren.

Weer:

Zaterdag breekt de zon in de loop van de dag op steeds meer plekken door en kan het lokaal in het zuiden 26 graden worden. Op de Wadden wordt het niet warmer dan 20 graden. De wind blijft overwegend matig.

