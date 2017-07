G20-top in Hamburg, Vervolg zittingen in zaak Holleeder

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

G20-top van start in Hamburg

De leiders van de 19 belangrijkste economieën en de Europese Unie komen in Hamburg bijeen voor een tweedaagse top van de G20. Op het programma staan zoals gebruikelijk economische onderwerpen als handel, financiën en werkgelegenheid, maar bondskanselier Angela Merkel, gastvrouw van deze top, wil ook dat het klimaat hoog op de agenda staat. Bovendien zullen naar verwachting ook enkele grote internationale kwesties besproken worden. Op uitnodiging van Merkel is ook premier Rutte bij deze G20 aanwezig.

Vervolg pro-formazittingen betrokkenheid Holleeder bij moordzaken

Vrijdag is de twaalfde pro-formazitting in de zaak tegen Willem Holleeder. Het is de eerste zitting na het vonnis in het Passageproces. Hoewel Holleeder niet terecht stond in die zaak, zei het gerechtshof in Amsterdam het wel bewezen te achten dat Holleeder samen met Dino Soerel opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van Kees Houtman (2005). Holleeder moet hier nog voor worden vervolgd. Daarnaast lekte er op 14 juni delen uit van de verklaringen van de zussen van Holleeder. Daarin werd gesproken over waar het verdwenen Heinekenlosgeld is gebleven.

Ondertekening verdrag over vervolging neerhalen MH17

Vertegenwoordigers van Nederland en Oekraïne ondertekenen een verdrag om de verdachten voor het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland te kunnen vervolgen. De vijf landen die het meest betrokken waren bij de ramp besloten dinsdag dat het strafproces voor een Nederlandse rechtbank zal worden gevoerd. Wanneer het proces kan beginnen is nog onduidelijk.

Vrije trainingen voor GP Oostenrijk

Op de Red Bull Ring rijdt het team van Max Verstappen een thuisrace. Tijdens de vorige GP in Azerbeidzjan was Verstappen ijzersterk tijdens de trainingen. In de door zijn teamgenoot Daniel Ricciardo gewonnen race viel de jonge Nederlander opnieuw uit met motorproblemen. Om 10.00 uur en 14.00 uur zijn vrijdag de eerste twee trainingen in Oostenrijk.

Zomervakantie begint in regio midden

Voor alle lagere- en middelbare scholen in het midden van het land begint vrijdagmiddag de zomervakantie. Van een massale uittocht van vakantiegangers zal volgens de ANWB nog geen sprake zijn, maar automobilisten moeten wel rekening houden met files op de Europese vakantiewegen.

TV-Tip: Blue Jasmine

23.20-1.00, NPO3: Bij de films van Woody Allen mag je sowieso rekenen op vermaak, maar af en toe hebben zijn films nog wat extra's. In het geval van Blue Jasmine is dat de geniale rol die Cate Blanchett speelt. Ze zet een sterkt staaltje acteerwerk neer in het schemergebied tussen comedy en drama. Ze won hiervoor een Oscar.

Bekijk hier meer tv-tips

En verder:

- Herdenkt Noord-Korea voormalig leider Kim II-sung, die vrijdag 23 jaar geleden overleed.

- Begint het North Sea Jazz Festival in Rotterdam.

- Wordt in de Tour de France de zevende etappe verreden. In deze rit rijden de renners over 213 kilometer van Troyes naar Nuits-Saint-Georges.

Weer:

Het is vrijdag in de meeste delen van het land overwegend droog met afwisselend wolken en zon. In het noorden en het oosten valt mogelijk wel eenenkele bui. Bij een matige wind uit het westen wordt het 22 tot 28 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg