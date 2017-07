Demonstratie voorafgaand aan G20, Onthulling bus rijdend op mierenzuur

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Demonstratie aan vooravond G20

Op de vooravond van de G20-top in Hamburg gaan anti-kapitalisten in de Duitse stad de straat op om te protesteren tijdens een zogenaamde 'Welcome to Hell-demonstratie'. Tijdens de jaarlijkse G20-top komen de leiders van de 19 belangrijkste economieën en van de Europese Unie bijeen. De top vindt vrijdag en zaterdag plaats en ook op die dagen staan demonstraties gepland.

Presentatie van door mierenzuur aangedreven bus

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven presenteren donderdag 's werelds eerste door mierenzuur aangedreven bus. Hun zelfgebouwde systeem zit in een kleine trailer waarin mierenzuur wordt omgezet in elektriciteit, gekoppeld aan een elektrische bus.

Hof doet uitspraak in zaak roofmoord taxichauffeur Rotterdam

Het Hof doet uitspraak in de zaak van de roofmoord op de 52-jarige taxichauffeur Gerard Denz in Rotterdam in 2005. Twee broers, Daniel F. (32) uit Rotterdam en David F. (33) uit Den Haag, werden hiervoor in 2014 veroordeeld tot tien jaar cel. Beide mannen gingen tegen hun straf in beroep. Ook in het hoger beroep eist het Openbaar Ministerie tien jaar cel voor de broers.

Zitting Raad van State om integriteitscommissie Sint Maarten

Bij de Raad van State in Den Haag vindt een zitting plaats over het geschil tussen Sint Maarten en Nederland over de toepassing van een door beide partijen op 25 maart 2015 gesloten overeenkomst. Nederland wil een onafhankelijke integriteitscommissie om de corruptie in het land te bestrijden. Sint Maarten ziet dat echter niet zitten.

TV-Tip: Chantal blijft slapen

20.30 - 21.30 uur, RTL4: Er zijn maar weinig mensen die Chantal Janzen de deur zullen wijzen. Ze geldt voor velen inmiddels als de ideale schoondochter, maar toch kleurt Chantal ook met enige regelmaat buiten de lijntjes. Het bewijs levert ze donderdag met Ferry Doedens.

En verder:

- Wordt het beste strandpaviljoen van 2017 bekendgemaakt.

- Stemt het Europees Parlement over het wel of niet opschorten van de gesprekken over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

- Komt het parlementaire seizoen tot een einde, waarbij traditioneel de Binnenhof Barbecue wordt gehouden.

- Beslist de Utrechtse gemeenteraad of er definitief ook vegabitterballen geserveerd moeten worden bij borrels van de gemeente. De VVD is hier fel op tegen. Eerder stemde een meerderheid voor het voorstel van de Partij voor de Dieren, maar de VVD wil nu alsnog een hoofdelijke stemming over het plan.

Weer:

Het kan in het zuidoosten zo'n 29 graden worden en ook in het Waddengebied loopt de temperatuur op tot zo'n 23 graden. Wel zijn er wat stapelwolken die in het zuiden kunnen uitgroeien tot onweersbuien. De wind blijft zwak.

