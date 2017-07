Klimmers aan de bak in Tour, presentatie onderzoek naar zware beroepen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Klimmers voor het eerst aan de bak in de Tour

In de vijfde etappe van de Tour de France moeten de klassementsrenners voor het eerst écht aan de bak. De finish van de rit ligt op La Planche de Belles Filles. Hier won Chris Froome in 2012 zijn eerste Tourettape. De slotklim is zes kilometer lang met een stijgingspercentage van 8,5 procent. De etappe wordt gestart zonder wereldkampioen Peter Sagan. Die werd dinsdag uit de ronde gezet door de jury, nadat hij tijdens de eindsprint de Britse renner Mark Cavendish ten val bracht met een elleboogstoot. Cavendish brak zijn schouderblad en valt ook uit.

Uitspraak in de zaak tegen 'apostel' Orlando B.

De rechtbank op Curaçao uitspraak in de zaak tegen Orlando B. die vanaf 2004 tot 2016 op grote schaal vrouwelijke kerkgangers zou hebben misbruikt. Dit gebeurde niet alleen in Curaçao, maar ook in Nederland. De kerk waar Orlando B. voor werkte, de Rains of Blessingkerk, heeft ook dependances in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. B. staat terecht voor misbruik van vijf minderjarigen en vijf vrouwen tussen de 18 en 25 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar cel geëist.

EIB-onderzoek over zware beroepen en vervroegde pensionering

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) presenteert een onderzoek over zware beroepen en de mogelijkheden en effecten van vervroegde pensionering. Mensen in zware beroepen, zoals werknemers in de bouw, zijn over het algemeen jong begonnen met werken en halen de pensioenleeftijd vaak niet in goede gezondheid. Het EIB heeft onder meer uitgezocht wat de effecten zijn van een regeling die werknemers in zware beroepen een aantal jaren eerder laat stoppen met werken.

Slotpleidooi in zaak Julio Poch

In Buenos Aires begint de verdediging van oud-Transavia-piloot Julio Poch woensdag aan de tweede dag van zijn slotpleidooi om de onschuld van zijn cliënt te bepleiten. Poch werd bijna acht jaar geleden gearresteerd. Tegen de Nederlands-Argentijnse piloot die betrokken zou zijn geweest bij dodenvluchten ten tijde van de junta (1976 tot 1983) in Argentinië, is levenslang geëist.

TV-Tip: De Zaak van je Leven

21:15 – 22:00, NPO2: Politiemannen Bob en Gerrit blikken terug op de zaak van hun leven: de moord op barman Gijsbert Dekker, die in 1998 in zijn café aan de Ceintuurbaan in Amsterdam wordt vermoord. Een zaak vol krankzinnig toeval en met een niet te bevatten ontknoping.

Bekijk hier meer tv-tips

En verder:

- vindt de persconferentie plaats over de aankomende vierdaagse in Nijmegen. Er worden mededelingen gedaan over het loopevenement zoals bijzondere deelnemers en andere bijzondere feiten en cijfers. De 101ste Vierdaagsemarsen vinden plaats van 18 tot en met 21 juli 2017, de Vierdaagsefeesten van 15 tot en met 21 juli 2017.

Weer:

Woensdag stroomt warmere lucht naar Nederland, daardoor wordt het 24 tot 26 graden in het midden en zuiden. De zon breekt daar ook geleidelijk steeds beter door. In het noorden wordt het 22 graden en zijn nog steeds veel wolken, met mogelijk nog een spatje regen. De wind waait zwak of matig uit het noordoosten tot oosten.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg