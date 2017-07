Italiaanse oud-premier Berlusconi staat voor de rechter, Wimbledon van start

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Italiaanse oud-premier Berlusconi voor de rechter

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi moet voor de rechter verschijnen omdat hij ervan wordt verdacht getuigen te hebben omgekocht om te voorkomen dat zij zouden lekken dat hij jonge vrouwen betaalde voor seks. Berlusconi zou hiervoor 10 miljoen euro hebben betaald. Nadat Berlusconi in 2014 werd veroordeeld voor het hebben van seks met een minderjarige, werd hij aangeklaagd wegens omkoping. Berlusconi ontkent dat hij schuldig is.

Uitspraak verlenging tbs moordenaar 'Meisje van Nulde'

De rechtbank in Zutphen doet uitspraak over de mogelijke verlening van de tbs Mike J., de man die veroordeeld is voor de moord op Rowena Rikkers, ook bekend als het Meisje van Nulde. Het Openbaar Ministerie eist verlenging omdat de kans te groot is dat J. in herhaling valt. Rikkers stierf in 2001 op 4-jarige leeftijd nadat ze stelselmatig was mishandeld. Ze werd bekend als het Meisje van Nulde vanwege de vindplaats van een deel van haar lichaam in de buurt van het Veluwemeer.

Deadline voor vorming regering Noord-Ierland

Er is maandag opnieuw een deadline voor de vorming van een regering in Noord-Ierland. Donderdag verstreek er ook al een deadline. Hoewel die deadline eerder ook al een paar keer werd verschoven, kregen de twee grootste partijen, de Democratische Unionistische Partij (DUP) en Sinn Féin, wederom nog een paar dagen extra om er met elkaar uit te komen. Sinds begin dit jaar liggen beide partijen met elkaar overhoop vanwege een schandaal rond fout gelopen subsidies voor duurzame energie.

Derde etappe Tour de France

Tijdens de derde etappe van de Tour de France rijdt het peloton Frankrijk binnen. De start is in het Belgische Verviers, 212 kilometer verderop in Longwy wacht de renners een steile klim van 1,6 kilometer naar de finish. Onderweg is het parcours door de Ardennen ook al heuvelachtig. De Brit Geraint Thomas van Team Sky rijdt ook maandag in de gele trui.

Wimbledon van start

Op het gras van Wimbledon begint de derde Grand Slam van het jaar. Om 14.00 uur Nederlandse tijd start de Britse titelverdediger Andy Murray tegen Aleksander Bublik uit Kazachstan. Richel Hogenkamp is de enige Nederlander die maandag in actie komt. Ze speelt de derde partij tegen de Amerikaanse Madison Brengle. Voor Kiki Bertens en Robin Haase start het toernooi pas op dinsdag.

TV-Tip: RTL Summer Night

21.30 - 23.00 uur, RTL 4: In tegenstelling tot eerdere jaren, gaat RTL deze zomer inzetten op meer live-tv. RTL Late Night wordt deze zomer door RTL4 omgedoopt in RTL Summer Night. Beau van Erven Dorens neemt daarbij de presentatie over van Humberto Tan. Ook krijgt RTL Boulevard twee edities per avond.

Bekijk hier meer tv-tips

En verder:

- Beginnen piloten van HOP!, een dochtermaatschappij van Air France, aan een vijfdaagse staking.

- Is de eerste training van Feyenoord.

- Doet het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in zaken over kartelvorming bij executieveilingen. Tussen juni 2000 tot november 2009 zouden huizenbezitters benadeeld die noodgedwongen hun huis bij een openbare executieveiling moesten verkopen, benadeeld zijn.

Weer:

Het is maandagochtend eerst nog zonnig, maar later op maandag moet de zon ruimte maken voor wolkenvelden en een enkele bui. Vooral in het noorden en oosten is er kans op regen. Het wordt 20 tot 22 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg