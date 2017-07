Tweede etappe Tour naar Luik, protestmarsen tegen Trump

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Tour de France trekt naar België

Zondag staat de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk op het programma, tussen Düsseldorf (waar de Tour zaterdag van start ging) en het Belgische Luik. Na 203 vlakke kilometers wordt er rond 17.15 een massasprint verwacht.

Demonstraties in VS voor 'impeachment 'president Trump

In de Verenigde Staten vinden op verschillende plaatsen zogenaamde impeachment-marsen plaats om het Huis van Afgevaardigden te vragen een afzettingsprocedure voor president Donald Trump te overwegen. Volgens de organisatoren van de marsen schaadt Trump de Constitutie vanaf dag één dat hij in het Witte Huis zit en is het aan het Huis om een impeachment in gang te zetten.

Finale Conferderations Cup

In Moskou wordt om 20.00 uur de finale van de Confederations Cup gespeeld. Chili neemt het als kampioen van Zuid-Amerika op tegen wereldkampioen Duitsland. De winnaar van het voorbereidingstoernooi op het WK 2018 in Rusland treedt in de voetsporen van Brazilië, dat de laatste drie edities van de Confederations Cup wist te winnen.

Israëlische oud-premier Ehud Olmert mogelijk vervroegd vrij

De Israëlische oud-premier Ehud Olmert komt mogelijk vervroegd vrij. Althans, dat meldden Israëlische media afgelopen week. Olmert moest zich in februari 2016 melden bij de gevangenis wegens corruptie en belemmering van de rechtsgang. Olmert was premier van 2006 tot 2009. Hij werd destijds al veelvuldig beschuldigd van corruptie, wat er onder meer toe leidde dat hij in 2008 zijn vertrek uit de politiek aankondigde.

TV-Tip: Overboard

20:00 – Net5: Net5 trapt hun Vintage Love Maand af met Overboard, waarin de steenrijke en snobistische Joanna haar geheugen kwijt raakt. Timmerman Dean neemt haar mee naar huis, maakt haar wijs dat ze zijn vrouw is en laat haar voor zijn kinderen zorgen. Een sympathieke, zorgeloze comedy.

Bekijk hier meer tv-tips

En verder:

- Wordt er in Medemblik een recordpoging Grootste Smoothie gedaan om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds

Weer:

Zondag is het wisselend bewolkt met soms een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden en er waait een matige westenwind. Na het weekend wordt het warmer, maar de kans op een bui blijft wel.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg