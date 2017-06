Tour de France gaat van start, Begrafenis oud-bondskanselier Helmut Kohl

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Tour de France start met tijdrit

De 104e editie van de Tour de France begint zaterdag om 15.15 uur met een individuele tijdrit langs de oevers van de Rijn in de Duitse stad Düsseldorf. Thuisfavoriet Tony Martin geldt als grootste kanshebber, maar ook Lotto-Jumbo heeft met Primoz Roglic en Jos van Emden twee belangrijke troeven. Zondag staat de tweede etappe tussen Düsseldorf en het Belgische Luik op het programma. Na 203 vlakke kilometers wordt er rond 17.15 een massasprint verwacht.

Nieuwe wet- en regelgeving treedt in werking

Net als ieder jaar gaan er op 1 juli weer nieuwe wetten, regels en wijzigingen in. Zo mogen de huren van sociale huurwoningen weer omhoog en mag je als consument op een compensatie rekenen na een urenlange telecomstoring. Maar een van de belangrijkste wijzigingen is wel die van het minimumjeugdloon. Vanaf 1 juli ontvangen werknemers al het minimumloon voor volwassenen als ze 22 jaar oud zijn. Dit was eerder alleen voor personeel van 23 jaar en ouder weggelegd.

Begrafenis oud-bondskanselier Helmut Kohl

Helmut Kohl wordt begraven tijdens een speciale 'staatsbegrafenis' van de Europese Unie. Hij is de eerste persoon die een dergelijk afscheid krijgt. Kohl, die 87 jaar oud werd, wordt eerst in Straatsburg herdacht, waarna zijn lichaamper helikopter overgebracht wordt voor een tweede ceremonie in de kathedraal van het Duitse Spreyer.

Finale Confederations Cup

In Moskou wordt zondag om 20.00 uur de finale van de Confederations Cup gespeeld. Chili neemt het als kampioen van Zuid-Amerika op tegen wereldkampioen Duitsland. De winnaar van het voorbereidingstoernooi op het WK 2018 in Rusland treedt in de voetsporen van Brazilië, dat de laatste drie edities van de Confederations Cup wist te winnen.

En verder:

- Staken medewerkers van het openbaar vervoer in België.

- Opent de Efteling een nieuwe attractie met de naam Symbolica.

- Worden er in Hongkong traditiegetrouw protesten verwacht. Het is zaterdag twintig jaar geleden dat het gezag over Hongkong overgedragen werd van het Verenigd Koninkrijk aan China.

Weer:

Zaterdag verloopt overwegend regenachtig. In de loop van de middag trekken de buien wel langzaam weg van noord naar zuid, waarna er aan het eind van de middag nog even ruimte is voor de zon. Bij een matige tot stevige wind uit het noordwesten wordt het ongeveer 19 graden.

