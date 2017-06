Duitsland stemt over homohuwelijk, Afscheid van praatpaal

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Duits parlement stemt over homohuwelijk

Het Duitse parlement stemt vrijdag vrijwel zeker in met de openstelling van het huwelijk voor partners van het zelfde geslacht. Het onderwerp staat op de agenda nadat bondskanselier Angela Merkel eerder deze week stelde dat haar partij CDU geen bezwaren meer heeft. Merkels coalitiepartner SPD drong aan op een snelle stemming. Een ruime meerderheid in het Duitse parlement zal bij het wegvallen van de fractiediscipline voor het homohuwelijk stemmen, zo is de verwachting.

Bestormers Turkse moskee voor de rechter

Drie mannen (22, 25 en 32 jaar) uit Amsterdam, Rotterdam en Zaandam staan voor de rechter omdat ze worden verdacht van het bestormen de Turkse moskee aan de Merwedestraat in Dordrecht. Daar waren op dat moment tot twintig mensen aanwezig, waaronder vrouwen en kinderen. Er werd met een (nep-)vuurwapen gezwaaid, er werden leuzen geschreeuwd en er werden spullen vernield. Het zou gaan om wraakactie voor de belaging van een Koerdische familie in de Dordtse wijk Wielwijk.

Afscheid van de ANWB-praatpaal

Er komt een einde aan het systeem dat praatpalen langs wegen verbindt met de ANWB Alarmcentrale om zo automobilisten in nood te kunnen helpen. In 1960 werden de eerste palen langs de rijksweg 13 in tussen Den Haag en Rotterdam geplaatst. Op 1 juli worden alle 3.300 praatpalen in het hele land uitgeschakeld, voorzien van een hoes en vervolgens verwijderd.

Helga van Leur voor het laatst op tv als weervrouw

Helga van Leur neemt vrijdag na twintig jaar afscheid als weervrouw bij RTL. De komende twintig jaar wil Van Leur zich verder verdiepen in de communicatie over klimaat, duurzaamheid en gedrag. "Om je verder te kunnen ontwikkelen, moet je soms ruimte maken. En daarom stop ik met de dagelijkse weerberichtgeving", aldus de weervrouw. Van Leur begon in 1997 bij RTL 5 en kwam daarna terecht bij RTL 4. In 1998 werd ze tijdens een internationaal congres door vakgenoten uitgeroepen tot beste weervrouw ter wereld.

Lionel Messi geeft het ja-woord

Lionel Messi stapt in zijn geboortestad in het huwelijksbootje met Antonella Roccuzzo. Op het luxe Pulman hotel in het Argentijnse Rosario gaat de 30-jarige aanvaller trouwen met zijn jeugdliefde. Twintig spelers Barcelona reizen met hun vrouwen af om het huwelijk bij te wonen.

Grootste wielerronde voor vrouwen van start

In het Italiaanse Aquileia de Giro Rosa begint de grootste wielerronde voor vrouwen. De tiendaagse ronde begint met een ploegentijdrit naar Grado in het uiterste oosten van Italië. In 2015 schreef de Nederlandse Anna van der Breggen de Giro Rosa op haar naam. Vorig jaar ging de Amerikaanse Megan Guarnier met de titel aan de haal.

TV-Tip: Tour du jour

20.00-21.30 uur, RTL 7: Op de vooravond van de Tour de France kunnen we al genieten van de eerste Tour Du Jour, met Wilfred Genee en Michael Boogerd. Verwacht zoals gewoonlijk eigenzinnige analyses en prominente gasten. Filemon Wesselink en Maxim Hartman verslag vanuit Frankrijk.

En verder:

- Worden zestig nieuwe officieren van de Koninklijke Marine beëdigd.

- Presenteert het CBS nieuwe cijfers over de fosfaatuitstoot van de Nederlandse landbouwsector.

- Worden de Edisons in de categorieën Jazz en World uitgereikt.

Weer:

Vrijdag is het in het hele land bewolkt en vallen er buien. In de ochtend zijn er nog perioden met zon, maar in de middag ontstaan zeker landinwaarts buien. De temperaturen liggen tussen de 13 en 21 graden. De wind is vrij krachtig, zeker in de kustgebieden.

