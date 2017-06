Uitspraak in liquidatieproces Passage, Tweede halve finale Confederations Cup

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraken in liquidatieproces Passage

Het gerechtshof in Amsterdam doet om 10.00 uur uitspraak in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage. Het hof wijdde in totaal ruim 150 zittingsdagen aan de zaak, die draait om zeven moorden in de Amsterdamse onderwereld en het beramen van een reeks afrekeningen tussen 1993 en 2006. In totaal staan tien verdachten terecht, tegen vier van hen is in hoger beroep levenslang geëist.

Inreisverbod Trump van kracht

Een deel van het inreisverbod van de Amerikaanse president Trmup gaat van kracht. Het Amerikaanse hooggerechtshof oordeelde maandag dat een deel van de eerder verboden maatregelen toch kan worden ingevoerd. Het hof gaat zich in oktober buigen over de vraag of het inreisverbod voor inwoners uit zes islamistische landen rechtmatig is. Tot die tijd geldt de maatregel.

Hof oordeelt in zaak rond Quote 500-bende

Het Hof doet uitspraak in de zaak van de Quote 500-bende. Acht verdachten (met leeftijden tussen de 25 tot 48 jaar) uit de Haagse Spoorwijk werden eerder veroordeeld tot celstraffen tot zes jaar. De bende inbrekers had het gemunt op mensen die werden genoemd in de Quote 500-lijst, waarop de vijfhonderd rijkste mensen van Nederland staan. In hoger beroep lopen de eisen tot vijf jaar en zes maanden cel.

Volle agenda formatie

Informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spreken met diverse mensen om een beeld te krijgen hoe het land ervoor staat, waaronder met de voorzitter van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters, de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot en de directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest.

Halve finale Confederations Cup

In de tweede halve finale van de Confederations Cup neemt wereldkampioen Duitsland het op tegen Mexico, de kampioen van Noord- en Midden-Amerika. De Duitsers hebben hun beste voetballers thuisgelaten, waardoor er plaats is voor Amin Younes in de selectie. De wedstrijd in het Russische Sochi begint om 20.00 uur.

Uitspraak in zaak moord Jesse van Wieren

De Rechtbank Groningen doet uitspraak in de zaak van de moord op Jesse van Wieren. Het Openbaar Ministerie eiste eerder acht jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Rhowan P. en Desiree G., het duo dat ervan wordt verdacht Van Wieren op 1 januari 2016 te hebben gedood.

TV-Tip: Hotter Than My Daughter

20.30 uur - RTL4: De allerlaatste aflevering ooit van dit spraakmakende make-over programma. Gordon gaat aan de slag met twee moeders, de ene draagt dag in dag uit het clubtenue van Feyenoord, de ander loopt in korte rokjes met bijpassende lieslaarzen.

En verder:

- De iPhone bestaat tien jaar.

- De 198 Tourrenners worden twee dagen voor het Grand Départ aan het publiek gepresenteerd in Düsseldorf. Bij de kasteeltoren op het centrale plein Burgplatz in de Duitse stad worden de 22 ploegen voorgesteld. De kopman van elk team blikt kort vooruit op het drie weken durende wielerspektakel. De Tour de France begint zaterdag met een tijdrit van 14 kilometer in het centrum van Düsseldorf.

- De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In ontmoet Donald Trump. Op de agenda staan de economische banden tussen beide landen, maar ook wordt de gespannen relatie met Noord-Korea besproken.

Weer:

De zon is af en toe te zien in een verder bewolkte dag. Vooral het oosten kan een paar buitjes verwachten. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 21 graden. Later op de dag trekt de wind aan en kan die langs de westkust krachtig worden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg