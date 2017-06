Debat over verslag informateur Tjeenk Willink, vervolg proces Decembermoorden

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Tweede Kamer debatteert over verslag Tjeenk Willink

De Tweede Kamer debatteert over de uitkomsten van de informatieronde van Herman Tjeenk Willink. Ook wordt er gestemd over het aantreden van Gerrit Zalm als de opvolger van Tjeenk Willink. Hij zal de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie over de vorming van een nieuw kabinet gaan leiden. De oud-minister van Financiën begint vermoedelijk donderdag aan de gesprekken met de vier partijen.

Voortzetting proces Decembermoorden

Woensdag gaat het proces tegen de president van Suriname Desi Bouterse rond de Decembermoorden definitief verder. Het Hof van Justitie besliste 11 mei van dit jaar dat het proces door moest gaan. De beslissing van de hoogste rechterlijke instantie in Suriname, had behoorlijk wat voeten in de aarde. Het Openbaar Ministerie in Suriname tekende begin februari hoger beroep aan tegen het besluit om het proces door te laten gaan. Argument was dat voortzetting van de zaak de staatsveiligheid in gevaar bracht.

Vredesgesprekken Cyprus verder

Woensdag worden de vredesbesprekingen over Cyprus hervat. De inzet is van Cyprus een federale staat te maken van twee deelstaten met politiek gelijke rechten. Het grootste probleem vormt de Turkse troepenmacht op het eiland. Griekenland heeft gezegd dat er geen oplossing komt voor de situatie op Cyprus, als 'de bezetting door de Turken' op het eiland niet eindigt. De Turkse president Erdogan beklemtoonde eerder al dat Turkse troepen op het eiland zullen blijven. De gesprekken zijn gepland tot en met komende vrijdag.

'Pitbullongeluk' voor de rechter

Een 36-jarige Amsterdammer staat voor de rechter voor de verantwoordelijkheid voor 'zwaar lichamelijk letsel door schuld' door een beet van een pitbul bij een 6-jarige meisje. De terriër viel het meisje vorig jaar aan op 31 juli een en verwondde haar ernstig rond het gezicht.

TV-Tip: 100 jaar Sonneveld

20.35 - 21.20 uur - NPO 2: Wim Sonneveld staat in het zonnetje. Als een van de grote drie van het Nederlands cabaret wordt er teruggeblikt op z'n carrière. Aan Richard Groenedijk de eer om op geheel eigen wijze terug te kijken op het werk van Sonneveld.

En verder:

- Staan Portugal en Chili in de halve finale van de Confederations Cup.

- Wordt de Anne Vondelingprijs voor 2016 uitgereikt. De prijs wordt toegekend voor heldere politieke berichtgeving in Nederland, lokaal, regionaal of nationaal.

- Gaat het mosselseizoen van start.

Weer:

Woensdag trekken enkele buien over het land. Vooral het noorden en het oosten maken kans op regen. Aan de kust kan het hard waaien, in het binnenland is de wind minster sterk. Het wordt niet koud met temperaturen tussen de 21 en 25 graden.

