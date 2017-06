Staking basisschoolleraren, laatste formatieoverleg met Tjeenk Willink

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Staking leraren basisonderwijs

Dinsdag leggen leraren in het basisonderwijs een uur lang het werk neer. Het gaat om het eerste uur van de dag, waarop ze geen les zullen geven. De docenten protesteren hiermee tegen de in hun ogen lage salarissen, oplopende tekort aan geschoolde docenten in het basisonderwijs en de stijgende werkdruk. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, beide verantwoordelijk voor onderwijs, hebben echter al gezegd dat er momenteel geen financiële ruimte is om leraren in het basisonderwijs meer te gaan betalen.

Tjeenk Willink spreekt met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

De leiders van de vier partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet ,VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, gaan dinsdag voor een laatste gesprek naar de huidige informateur HermanTjeenk Willink. Tjeenk Willink wil van de partijleiders weten welke onderwerpen zij als prioriteiten beschouwen voor de toekomst. Daarna stuurt Tjeenk Willink waarschijnlijk zijn eindrapport naar de Tweede Kamer, zodat de Kamer hier later deze week over kan debatteren. De gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moeten daarna verder gaan onder leiding van Gerrit Zalm.

Uitspraak in zaak 'Moeders van Srebrenica' tegen Staat

Het gerechtshof in Den Haag doet dinsdag uitspraak in het hoger beroep in de zaak tussen de Nederlandse Staat en de stichting "Moeders van Srebrenica" en tien vrouwen, allen nabestaanden van moslimmannen die in juli 1995 in Srebrenica zijn vermoord. De vraag is of de Nederlandse Staat verantwoordelijk is voor de deportatie van ruim driehonderd moslimmannen na de val van de Bosnische 'veilige enclave' Srebrenica en aansprakelijk is voor de schade die de familieleden hebben geleden. De rechtbank in Den Haag oordeelde in 2014 in het voordeel van de Moeders van Srebrenica.

Deadline inleveren wapens FARC

Dinsdag verloopt de deadline voor de laatste fase van het inleveren van de wapens door guerrillabeweging FARC aan de Verenigde Naties. Dit was eerst 20 juni, maar is een week opgeschoven. De FARC gaat daarna verder als politieke partij. Op 14 juni leverde de FARC voor het laatst wapens in, zo'n 30 procent van haar wapenarsenaal. In totaal heeft de FARC daarmee 60 procent ingeleverd.

TV-Tip:

21.30-22.30 uur, Veronica: De seizoensfinale van actieserie Lethal Weapon draait maar om één vraag: wie heeft de dood van Miranda op zijn geweten? Ook reist resercheur Riggs af naar Mexico om verhaal te halen. Een opgepakt Mexicaans bendelid weet namelijk wel heel veel over zijn zwangere vrouw.

En verder:

- Oud-voetballer Paolo Maldini (49) speelt zijn eerste partij op ATP-niveau.

- Dient het hoger beroep in de zaak in het onderzoek naar de vermeende mishandeling van een agent door de 35-jarige Jerry Afriyie. De bekende activist tegen Zwarte Piet zou een agent hebben geknepen tijdens zijn aanhouding.

Weer:

De dag begint dinsdag droog met wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vooral in de middag en avond kan er een bui vallen. Onweer is dan niet uitgesloten. Het wordt 20 tot 24 graden.

