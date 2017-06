Uitspraak in zaak 'loodsmoord', publicatie onderzoek vakantiegeld

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak 'loodsmoord'

Het Hof doet uitspraak in de zogenoemde 'loodsmoord'. In deze zaak eiste het Openbaar Ministerie in Den Bosch eerder in hoger beroep 24 jaar cel tegen de 30-jarige Alberto T. voor de moord op een vermeende politie-infiltrant in Maastricht. De rechtbank in Maastricht veroordeelde T. in januari 2015 tot 24 jaar cel. Hij ging daartegen in beroep.

Cijfers bekend van onderzoek Nibud naar vakantiegeld

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) publiceert maandag een onderzoek naar vakantiegeld. Het instituut heeft onder meer aan Nederlanders gevraagd hoe ze hun vakantiegeld besteden en of ze dit bedrag het liefst in één keer ontvangen of juist verspreid over het jaar.

Uitspraak in kwestie gewelddadige overval geldtransportbedrijf

De Rechtbank Rotterdam doet uitspraak in de zaak van een gewelddadige overval op een geldtransportbedrijf in Rotterdam in 2011. Bij de overval werden twee medewerkers neergeschoten en de achterdeur van het transportbedrijf opgeblazen. Het Openbaar Ministerie eiste in deze zaak eerder 12 jaar cel tegen een 39-jarige Belgische man.

TV-Tip: Tijs en de Ramadan

21:25 – 22:00, NPO2

Zeg eens eerlijk, hoeveel moslims ken jij? En wat weet je eigenlijk van hun cultuur? Met een miljoen islamitische gelovigen in Nederland vindt Tijs van den Brink het tijd om eens kennis met ze te maken. Een online panel kijkt met hem mee en geeft aan welke vragen hij moet stellen.

En verder:

- Een delegatie van de Tweede Kamer bezoekt de provincie Groningen om te spreken met bewoners, bestuurders en andere betrokkenen over de gevolgen van de gaswinning.

- Het CBS komt cijfers over het welbevinden van kinderen met chronische aandoeningen.

Weer:

Het weer wordt wat beter. Naast wat stapelwolken zal de zon ook de ruimte krijgen. De maximumtemperatuur in het zuidoosten haalt de 23 graden, op de Wadden blijft het kwik steken op 18 graden. De noordwestenwind is vooral matig.

